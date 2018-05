¿Mica Viciconte usa los "juguetes" que eran de Nicole?

Foto 1/7 Crédito: gente Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

De novios hace ocho meses, Mica Viciconte (29) y Fabián "Poroto" Cubero (39) transitan un estable presente amoroso con la pasión encendida.



"El sexo es muy importante para mí. Por suerte, los dos somos muy apasionados y divertidos en la intimidad", dijo la exparticipante de Combate en la revista Gente, dejando asomar un poquito de su intimidad con el futbolista.



Luego, ante una pregunta picante, Mica sorprendió con una inesperada respuesta: "Analía Franchín dijo en Intrusos que vos usabas los mismos consoladores que usaba Nicole. ¿Qué podés decir de eso?", le consultaron. Y Viciconte contestó sin despejar la duda: "Si los usé o no es un tema mío. Me gusta el sexo y lo disfruto a pleno".



Inmersa en la temática sexual, Mica desestimó la idea de grabar videos hot por temor a que se filtren. "Hasta ahora nunca me filmé. No me sentiría cómoda, y si se filtrara, me daría mucho pudor por mi familia".