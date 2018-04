Espectáculos

"Separación definitiva"

Lunes 16 de Abril de 2018

Virginia Gallardo se muestra muy sensual y confirma que está otra vez soltera

"Estamos separados. No tengo mucho más para decir que esta vez es la definitiva", dijo la rubia. Y aclaró: "No funcionó. Nada Más. No hubo terceros en discordia".