La ex cuñada de Pampita no guarda los mejores recuerdos de la modelo

Vicky Garay está superando los malos recuerdos que quedaron de su relación con Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita, a quien denunció ante la Justicia por violencia física. Contenida por su familia, la modelo de 18 años sostiene las acusaciones sobre el odontólogo y apunta contra su ex cuñada. "Accedí a las disculpas de Guillermo pero fue por el asesoramiento de abogados. Sobre el acuerdo judicial no puedo hablar mucho pero quiero dejar en claro que no levanté ninguna denuncia ni nada? Lo único que no hice fue presentar las fotos de los otros golpes que tenía. No mostré las pruebas que tenía de los otros golpes".-¿Guillermo se comunicó con vos?-Sí, se comunicó de una forma privada hacia mí, sin abogados de por medio. Lo que consideré correcto fue, primeramente, avisarle a mi abogado que nos estábamos hablando y todo lo que, después, fuimos acordando entre todos.-¿Te sorprendió que te haya contactado?-Era predecible, la verdad. Se dio cuenta de que se equivocó conmigo. Era obvio que se iba a comunicar, porque lo conozco. Pero no existió una reconciliación.-¿Sentiste que sus disculpas eran verdaderas?-A mí todo el mundo me decía que era estrategia. La verdad, yo también consideré lo mismo. Pero en esto de mi juventud, de decir que fue mi pareja, no quiero verlo arruinado económicamente ni a nivel profesional, y eso me jugó bastante en contra. Igual, creo que en el fondo se dio cuenta de que se equivocó. El reconoce que se fue de tema, yo acepté las disculpas, pero eso no habilitaba a querer reconciliarme. Nunca se me ocurrió en la cabeza.-¿Fue una sola conversación la que tuvieron?-No, fueron varios días por el tema de lo judicial. Pero no se hablaban de otros temas que no fuera ese y no había conversaciones similares a cuando estábamos en pareja. El me propuso que lo volviéramos a intentar como pareja, hasta el día de hoy, sinceramente. Pero estoy lejos de querer una vuelta.-¿Cuáles son sus argumentos para querer volver a ser pareja?-Es una persona muy insistente y luchó por reconquistarme, se comunicaba por distintos medios. Hoy ya no hablamos casi nada, a veces me cuenta algún problema... El mismo reconoce lo que pasó, y por eso no sale a hablar a los medios. Me reconoció la violencia desde el momento uno. Pero me decía que no tenía trabajo, que necesitaba que lleguemos a un acuerdo para que no se termine de arruinar profesionalmente. Me decía que se nos había ido de las manos la situación.-¿Recibiste dinero?-No recibí un peso. Al contrario, salí perjudicada. Guillermo es una persona de clase media, como mi familia; no le iba a sacar plata si, justamente, se hizo un acuerdo para que no se perjudique a nivel económico. No se me ocurriría buscar un beneficio económico. Fue mi pareja, si no lo quiero perjudicar en lo profesional, ¿cómo lo voy a perjudicar en lo económico? Lo económico era si íbamos a juicio, ahí sí tendría que haber cobrado una indemnización por violencia. Pero repito que no levanté la denuncia, sólo no mostré las otras pruebas que tenía.-¿Pampita no podía responder económicamente?-La persona que realmente tiene plata es ella. Conociéndola, no va a pagar un juicio de Guillermo a mí.-¿En algún momento Pampita se comunicó con vos para saber cómo estabas?-¿Carolina? ¡Todo lo contrario! Me bloqueó de todas las redes sociales. Me pareció una actitud inmadura. Incluso, mi familia, con todo lo que hizo Guillermo, no lo bloqueó. Nadie se quiso comunicar conmigo, todo lo contrario. Lo único que llegó a mis oídos, de parte de terceros, es que Carolina dice que yo hice todo esto por fama, porque quería ir a los medios. Ella sabía que existió violencia porque el hermano se lo contó.-¿Carolina sabía de los problemas que tiene su hermano?-Durante la relación, no. Cuando terminamos, sí. Fue la primera en enterarse porque Guillermo acudió a la hermana rápidamente, por temor a lo mediático. Ella lo asesoró antes de que explotara todo mediáticamente. La estrategia fue desmentir todo, incluso cuando habló Pico Mónaco, y beneficiar a su pariente. Pero la mentira se tapó diciendo que yo quería fama.-¿Carolina apoya a su hermano para que haga terapia?-¡No, para nada! En su momento, a Carolina sólo le importó el tema mediático. No sé si le importó el hermano, lo único que quiso fue no salir perjudicada ella. Pero él tiene una tía psicóloga y lo ayudó a darse cuenta de que necesita terapia.