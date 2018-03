La rompió en el carnaval de Gualeguaychú y ahora deslumbró a un millonario

A los 19 años Dana Núñez tiene un físico privilegiado con 95 de busto, 62 de cintura y 95 de cadera. Bailó este verano en la comparsa Ara Yevi de Gualeguaychú."Gianluca Vacchi me piropeó. Me mandó unos besos en mis historiales. Y por privado", dijo Núñez. "Le respondí. Le agradecí lo que había comentado y que me sentí muy halagada por él y me respondió con unos emojis de besitos", agregó. "Después quedamos en que nos teníamos que poner de acuerdo para encontramos en un lugar", sumó. "Yo le daría la oportunidad porque para mí sería el hombre ideal. Aclaro que tiene mucha personalidad y vitalidad. Me gusta que sean así, cancheros", finalizó en diálogo con Paparazzi.