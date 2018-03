La "bomba hot" que brilló en los carnavales de Gualeguaychú y pide pista

???? Una publicación compartida de Dana Talia (@danaa_talia_) el Feb 28, 2018 at 8:31 PST

"Soy una bomba hot que pide pista". Dana Núñez prefiere describirse así, como lo que realmente es: una joven de 19 años que deslumbra por la voluptuosidad de su cuerpo y que siempre va por más al ritmo de sus seductoras caderas. Claro, porque si bien baila desde los 3 años y es reconocida como una de las mujeres más bellas de Reconquista, Santa Fe, por tratarse de la representante más destacada de la ciudad en las comparsas más populares, no se conforma simplemente con eso y se traza objetivos altos."Mi sueño es llegar al Bailando. La calidad de la danza que se ve en el programa no es algo que impresione. Tranquilamente puedo lucirme también ahí. Sería un placer y un gran orgullo para todos los que formamos parte de los carnavales, que son un fenómeno cultural histórico en nuestro país y donde hay bailarines y bailarinas con mucho talento callejero".Dana, que es contratada por distintas provincias y ha recorrido gran parte del país gracias a su belleza y a su capacidad artística, ya fue distinguida en su ciudad a los 14 años como la mejor bastonera de escola y marca el paso en comparsas prestigiosas, como Sapucai (en Corrientes) y Ara Yevi (en Gualeguaychú).Seguramente por sus medidas (90-62-95), Dana admite que lo que más le piropean los hombres "es mi cola", aunque para romper con su soltería, Dana pone condiciones: "No quiero más novios de mi edad. Te conocen bailando en la comparsa y luego quieren que te tapes hasta los tobillos. No me fue para nada fácil llevar adelante una relación con alguien tan celoso. Prefiero a los hombres maduros. Que te acepten y entiendan a lo que te dedicás. ¿A qué llamo maduros? 30 años? No sé, a lo mejor hasta 40 me estiro, ja".Previsiblemente, sus movimientos pélvicos llamaron la atención no solamente de empresarios vinculados a la organización de los carnavales y del público en general. También se fijaron en ella varios futbolistas: "Si llego a mostrar los mensajes que tengo en mi celular, varios jugadores de equipos de Buenos Aires se meterían en un lío. Y yo familias no desarmo". Cuando llegó el momento de hablar de galanes, a Dana le costó elegir un famoso que le guste por sus cualidades físicas pero que a la vez sobresalga por su inteligencia. Y luego de algunos segundos, contó que "Iván de Pineda me parece uno de los que reúnen esas condiciones. Se expresa muy bien y además es lindo, tiene facha. Cuando puedo miro su programa, pero me encantaría poder trabajar algún día con él".Como ella misma lo señala. Dana pide pista. Se considera una bomba hot. Dueña de un físico explosivo, genuino de los carnavales que la vieron florecer desde su infancia, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en una murga.