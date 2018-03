Franco Armani fue la gran figura del Superclásico luego de tapar pelotas importantes que le permitieron a River quedarse con la victoria y sumar un nuevo título a sus vitrinas al derrotar a Boca el pasado miércoles.La empresa que auspició la copa premió al futbolista con una corona, que se la terminó quedando su mujer.La infernal Daniela Rendon subió una foto a su Instagram con la coronita. "Esta noche coronamos y me coronaron", escribió en su red social.Y aunque este domingo Armani no mostró la misma seguridad en el partido contra Belgrano, la blonda no para de cosechar elogios.La despampanante rubia ya se robaba todas las miradas en Medellín y en un video derrocha toda su sensualidad.