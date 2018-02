"Siempre que tuve amigos con derechos me terminé enamorando"

Tímidamente, pidiendo permiso, se fue asomando y ganando repercusión. Comenzó como integrante del staff de bailarinas de Showmatch y, sobre el final de año, su nombre se instaló en lo más alto. Romances, conflictos, peleas y un lomazo descomunal le abrieron un lugar preponderante en el mundo del espectáculo. Ya instalada, Rocío Robles (25) quiere seguir ganado espacio y consolidarse.Sobre su participación en la comedia La isla encantada, en Carlos Paz, señaló: "Es un sueño cumplido. El lugar al que quise llegar desde que estoy en los medios, poder hacer teatro".-¿Te gustaría seguir creciendo como actriz?-Sí, me encantaría seguir creciendo en esto. Perfeccionarme, estudiar, hacer armas para estar lista y preparada. Quiero que esto no se termine sólo en un verano. El género me da lo mismo, creo que cuando estás en esto tenés que adaptarte a lo que te toca, pero creo que desde chiquita soy una actriz dramática. Jugaba a eso y mi mamá me decía: "Ro, no seas dramática". Ja, ja. Ese es mi perfil, el que experimenté desde niña.-¿Qué les decís a los que argumentan que llegaste solamente por las peleas y los escándalos?-No les digo nada. No quiero dar nombres, pero sé que muchos hablan por envidia, porque les gustaría estar en mi lugar. Yo no llegué por los escándalos, solamente me dediqué a contestarles a las personas que se metían conmigo. Tengo mi carácter, y si me buscan me encuentran. De todas maneras, creo que los medios se dedicaron a resaltar solamente esa parte de mí y me parece perfecto, no me quejo, porque entiendo el juego. Yo me divierto.-¿Cómo está la relación con Tyago Griffo?-No hay relación. Estoy soltera y me siento bien, disfrutando de este gran momento. A Santi lo vi en un evento y ya dijeron que estábamos de novios de nuevo, pero nada que ver. Tenemos una buena relación, pero no somos pareja.?Seguís siendo la soltera más codiciada-¿La más codiciada? Gracias por el piropo, pero no creo que sea así. ¿Será para tanto? Estoy soltera, eso sí es verdad, la otra parte corre por tu cuenta.-Pero desde que estás sola te deben encarar más.-Sí, pero muchos lo hacen por redes sociales. Ninguno de frente, no me tengan miedo, que no muerdo. Hablando en serio, más allá de que me busquen más, no estoy pensando en ponerme de novia ya, en este momento. Me cuesta terminar las relaciones y hacer borrón y cuenta nueva. No soy de las que piensan que un clavo saca a otro clavo, no creo en eso. En este momento estoy sola, me siento bien así, y que cada persona ocupe el lugar que se merece en mi vida. Si llega el amor, bienvenido, pero no lo estoy buscando.-¿El sexo es importante en tu vida?-Si le tengo que poner un puntaje, es un 10. Es muy importante, y una relación creo que empieza a fortalecerse cuando hay piel con el otro, cuando te llevás bien en la cama.-¿Sirven los amigos con derechos?-Siempre que no quise tener novio y aposté por los amigos con derechos, al tiempo nos terminábamos poniendo de novios. Parece que no sirvo para estar sola y disfrutar de la soltería.-¿Cómo te llevás con el mote de bomba sexual?-Me siento la misma de siempre. La exposición no cambió mi cabeza. Me gusta gustar, no te lo voy a negar. Por eso me dediqué al modelaje, a cuidar mi cuerpo. Me llevo bien con los halagos.