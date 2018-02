"Tengo una bronca voraz", dijo Cinthia Fernández sobre Defederico

Pasan los días y la separación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene vuelta atrás. En las últimas horas la situación se volvió más dolorosa con las declaraciones del futbolista.La vedette aprovechó el móvil de Involucrados para responder los dichos de su ex marido. En principio trató de no generar más polémica por respeto a sus hijas, pero no pudo evitar dar su opinión: "No estoy de acuerdo. La que trabaja en los medios soy yo", subrayando que a pesar de su postura, él tiene derecho a aparecer donde quiera.La pregunta más difícil tuvo que ver con los dichos del futbolista, quien aseguró que la separación es definitiva. En ese punto, a Cinthia le molestó que su ex pareja hablara de los sentimientos de ella, ya que parece vivir la situación de una manera diferente: "Yo diría mil cosas, tengo una bronca voraz. Me muero por llorar, pero tengo tanta bronca".

Respecto a las nenas, la vedette confirmó que ella aún no les contó de la separación pero que están muy bien: "Las nenas siempre están conmigo, menos cuando me voy a trabajar. Trato de que no sientan la falta. Dentro de todo, vivimos siempre en un contexto así, que él estaba trabajando afuera para darles lo mejor a sus hijas".Por último, Cinthia se expuso y contó en detalle cómo está transitando este momento: "Yo fui clara, siempre quise volver. Para mí el amor no se terminó. Por eso me da bronca que hablen por mí. Pero si de un día para el otro se le terminó a una persona, qué bueno porque no va a sufrir. Yo no la estoy pasando bien, no sé él, porque no puedo hablar por él".