La primera foto del romance de Juanita Tinelli y el hijo de Florencia Peña

Juanita Tinelli (15) y Tomás Otero (14), el hijo mayor de Florencia Peña (43), viven desde hace varios meses un amor discreto pese a la notoriedad de sus familias y la popularidad que ellos tienen en las redes sociales.Sin embargo, en las últimas horas, la joven it girl sorprendió a todos, inclusive a su suegra, con un tierno posteo en las historias de su cuenta de Instagram, donde la siguen casi dos millones de usuarios.Es que Juanita, la nena mimada de Marcelo Tinelli (57), compartió en las últimas horas la primera foto con su novio y enterneció a sus fans virtuales con la dulce dedicatoria para Toto.Por empezar, la hija menor del conductor de ShowMatch eligió una imagen súper romántica en blanco y negro, donde su amor aparece dándole un beso en la mejilla. Y junto a ella escribió: "Te amo tanto".Mientras que Florencia, quien desde que se conoció la noticia no hace más que halagar a la feliz pareja, reposteó esa dulce imagen y a su lado expresó: "Muero de amor. Todo lo que espero para vos, es siempre verte reír. #Bellos @juanittinelli1".Pero esta no es la primera vez que la actriz habla del noviazgo de su hijo mayor. "La verdad es que son dos bombones, pero porque son buenos. Este es su primer amor", opinó Flor este sábado en una charla con Catalina Dlugi para el programa de radio Agarrate Catalina, por La Once Diez.Y siguió: "Juana es una chica libre, que hace lo que tiene ganas, se la banca, es una mujer que elige. Yo le dije que me encanta que a él lo enamore una mujer así, que la ame así, que la quiera así"."Parecida a la mamá", opinó entonces Dlugi. "Exactamente", respondió Flor, y agregó: "Hay algo de eso de los hombres eligiendo a las mujeres libres, que como madre de varones, me parece buenísimo, más en el momento en que vivimos. Él no quiere cambiarle nada, y ella es sexy, es desfachatada... y él la quiere así y eso me encanta".Cabe destacar que los famosos y jóvenes tortolitos blanquearon su romance hace pocas semanas, más precisamente luego de Navidad, cuando una fan de Florencia preguntó por el noviazgo de ellos en una foto de la actriz."¿Es el yerno de Tinelli? Hermosa pareja hacen con Juanita...", escribió la usuaria en cuestión y Juanita le respondió: "Viste hermosa pareja hacemos". En tanto, Toto, comentó: "@juanittinelli1 te amo con toda mi alma, hermosa". Fuente: (Clarín).-