Morocha levantó la temperatura luciendo su lomazo en la playa

Pasó casi un año desde que Silvina Escudero (34) comenzó su noviazgo con Federico (32). Así y todo la bailarina intenta mantener la relación con un bajo perfil y evita mostrar el rostro de su pareja en las redes sociales. De vacaciones en Mar de las Pampas, la diosa recibió el Año Nuevo con su misterioso novio y se tomó una romántica selfie playera abrazándolo, en la que se lo ve de espaldas: "Bienvenido 2018, amor".La joven explicó su decisión de no exponer su noviazgo con el empresario textil en diálogo con el sitio: "A Fede no le gusta que suba fotos suyas, me pasa lo mismo con dos de mis mejores amigas, no les gusta que suba fotos teniendo tantos seguidores. Solo me dejan si los subo a mi Facebook, porque es privado. Cosa de ellos ja, ja, ja". Por otra parte, la bailarina aclaró: "No fueron vacaciones de novios, fuimos todos en familia. Éramos ocho personas más nuestros hijos de cuatro patas, los perros. Pasamos Navidad todos acá en la costa y Año Nuevo todos juntos en Buenos Aires. Mi hermana Vanina llega hoy a la noche con Álvaro, Benicio y Joaquina".Con su pareja consolidada, la menor de las Escudero contó detalles de su relación: "Por ahora, él tiene su casa y yo la mía. Pasamos mitad de semana en cada hogar. Vamos y venimos con toda la tribu. Somos 6. Él y yo y nuestros 4 animales". Por último, Silvina Escudero expresó en voz alta su deseo a concretar este año: "Con Fede ya hablamos de todo. De casamiento, ser padres, la cantidad de hijos que nos gustaría tener, sobre tener más animales. ¡Todo! El 2018 es nuestro año. ¿Que si estoy anticipando que nos vamos a casar? ¡Ojalá! Hasta el 31 de diciembre tenemos tiempo".