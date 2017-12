Se separó uno de los galanes más codiciados del momento

Back to it.... De vuelta al ruedo... Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 7:21 PST

Es uno de los galanes más codiciados del momento, no solo en su España natal sino también fronteras afuera de la Madre Patria. Por eso, seguramente muchas mujeres habrán celebrado cuando Albania Sofía anunció su separación de Miguel Ángel Silvestre, uno de los protagonistas de Velvet."Ahora que estoy en Miami da la impresión de que me lo estoy pasando muy bien. Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro. Tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes", aclaró la joven de 24 años."Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y, sobre todo, mejor persona, así que por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos. Él es amigo de mis padres, de mi familia entera, y le quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar ya la situación. Le deseo lo mejor", agregó al respecto."Vivo prácticamente en los Estados Unidos, donde está la mayoría de mis cosas. Tengo una casa en Madrid y otra en Los Ángeles, que es donde vivo actualmente. La realidad es que estoy bastante nómade, voy donde tengo trabajo. Me gustaría venir aquí (a la Argentina) una temporada, y poder vivir seis meses sin tener que moverme", había declarado quien encarnó el papel de Alberto Márquez en la recordada tira sobre las galerías madrileñas."Me encantaría visitar Mar del Plata y la Patagonia. Es la primera vez que vengo a este país y estoy maravillado de verdad. Y no es algo que diga en cada lugar al que voy. Mi cuñado también es argentino. Y es, curiosamente, el único de los novios que tuvo mi hermana que a mí me cayó bien desde el primer día que lo vi", había confesado también durante su paso por nuestro país.