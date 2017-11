La sorprendente revelación de Sol Pérez: Quién le saca todas las fotos hot

Mi look para #esteeselshow por @eltrecetv ????? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 2:52 PST

Son más de 2 millones de seguidores los que siguen en Instagram a Sol Pérez (23) y reciben en su timeline las fotos hot y los resultados de la rutina fitness que ostenta en casi todas sus publicaciones.La Chica del Clima tiene sus propios secretos para que las imágenes que comparte sigan acumulando corazoncitos. Invitada a #UnaTardeCon, el programa de Ciudad Magazine por Facebook Live que conduce Mica Levitt, la chica del clima dio detalles de la persona que se encarga de hacerla ver ultra sexy."Es mamá. Y la tengo entrenadísima. Hasta el compré una cámara profesional. A mí me gusta que la foto se saque en ángulo medio. Ni muy de arriba porque salgo muy petisa, ni muy de abajo porque salgo con unas muy piernas estilizadas y no me gusta"."Nos peleábamos mucho porque le decía 'así no, mamá. ¡Más arriba!'. Uno se saca 50 fotos y después elige una que zafe bastante o la que más te gusta, pero encima yo soy muy autocrítica. Nunca me gusta nada de lo que hago y juro que termino subiendo las fotos por descarte", agregó, entre risas.Sol dejó en claro que la eficacia en sus posteos tienen un trabajo previo: "A mamá la entrené. A mí me gusta que la foto se saque en ángulo medio. Ni muy de arriba porque salgo muy petisa, ni muy de abajo porque salgo con unas piernas muy estilizadas y no me gusta porque soy más del fitness y me gusta lo rudo"."¡Ahora saca re buenas fotos! La gran mayoría de las imágenes que subo a las redes están sacadas en el jardín de mi casa", cerró, divertida.