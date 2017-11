No habrá más elección de la Reina del Turismo en Mendoza

La Fiesta del Turismo en Mendoza eliminó este año la elección de la reina provincial, una tradición de más de tres décadas, porque la cámara empresaria del sector prefirió no premiar la belleza para no "cosificar" a la mujer.

Miles de personas participaron el pasado fin de semana del festejo en la localidad de San Rafael, donde difundieron los circuitos turísticos mendocinos y hubo shows artísticos. El motivo de la decisión fue "dejar de cosificar a la mujer.



"Creemos que es necesario hacerlo porque la reina no participa protocolarmente de la elección. Es fundamental dejar de lado los concursos de belleza", dijo el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Gonzalo Tortosa.

La celebración marca precedencia en una provincia donde todas las actividades eligen a sus reinas distritales, departamentales y provinciales para que las representen luego en competencias nacionales como la de la Nieve, la Ganadería, el Chivo o la famosa Fiesta de la Vendimia.