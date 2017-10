Ahora vinculan a Luciana Salazar con un famoso futbolista

Tras un intenso romance, Luli Salazar le dijo adiós a Martín Redrado para cumplir su sueño: convertirse en madre. Es sabido, no es la primera vez que se separan. La modelo y el economista fueron y vinieron en varias oportunidades. De hecho, el año pasado, trascendió que un reconocido futbolista habría intentado conquistarla. Enojada y algo preocupada, ella negó rotundamente ese supuesto romance.Un año después, ese rumor vuelve a tomar protagonismo. Se dice que el muchacho, que en el pasado le habría mandado varios menajes, está muy cerca de la ex de Redrado. "Hoy les vamos a contar un romance que es una bomba. Empezó como un touch and go pero vamos a ver qué pasa. Ella es una bomba y está pasando por su mejor momento", expresó Luli Fernández en Pamela a la tarde y lanzó: "El romance es entre Luciana Salazar y Paulo Dybala".Al escuchar la primicia de Luli, los presentes se quedaron con la boca abierta. "Con razón está jugando tan bien", expresó Carlos Monti. Al muchacho, hace algunas semanas, se lo vinculó con Oriana Sabatini. Eso sí, nada serio. Luli, ¿se animará a dar la cara? Lo único seguro es que este rumor, claramente, a Redrado no le va a causar ninguna gracia...