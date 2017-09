Nicole Neumann respondió furiosa a las críticas después de los besos con Moyano

Espectáculos Fotografiaron a Nicole Neumann y Facundo Moyano a los besos

El día después de la aparición de la foto donde se ve a Nicole Neumann a los besos con Facundo Moyano en el restaurante Amazónico de Madrid, la modelo se enojó por la repercusión mediática de las imágenes y explotó en Twitter."¡Se terminaron las mentiras! La foto de Nicole Neumann y Facundo Moyano a los besos en Europa", tituló la página de El Trece. "Mentiras "??? O nada que exhibir o dar explicaciones de la vida privada?!#doscosasdiferentes (reuniones+amiga+encuentro=real)", contraatacó de la modelo.Ángel de Brito por su parte tuiteó: "Dijo @Facundo_Moyano "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial" Dijo @nikitaneumann "viajo con una amiga" Tienen 12? #Amigovios", a lo que Nicole respondió: "No se puede tener reuniones ,viajar con amiga y encontraste el fin de semana?Realidades de Gente adulta que no tienen ganas de exhibir vp".Después publicó frases del estilo de "El mensaje sólo puede ser entregado, a aquel que está en la misma sintonía del mensaje....por eso no te estreses tratando de decir cosas a gente que no puede escucharte".Y en otros casos fue mucho más directa, como por ejemplo "Juzgar xq viajo x 3 vez sola en 8años dsd q nació mi 1er hija y nunca ants de los 2 años de c/1?!En serio esto?!el finde q están c'el papá??".En referencia a que no se ocupaba de sus hijas, respondió que "Este año ya viajaron conmigo a Punta del Este,Salta y Miami.....me separe hace 5 meses y dps de 1 año de crisis,No puedo conocer a alguien?". Y agregó. "Voy a empezar a twitear mi minuto a minuto c' mis hijas así suman horas y dejan de hablar huevadas,yo no vivo para el afuera ni p' mostrar".Y cerró muy enojada con un mensaje para todos los que la critican: "Trabajo dsd los 12 ,siem0re viajando x trabajo,en 9 años es mi 3 viaje de 4 días x placer(fuera plan fliar)saquen promedios!!!!!Gs y sean felices juzgando!que vida pobre,aburrida e ignorante".