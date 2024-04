Intentó ahogar a su hijo en la bañera por decirle que no quería vivir con ella

Foto: Ilustrativa

Una mujer intentó ahogar a su hijo de 10 años en la bañera porque le dijo que quería vivir definitivamente con su padre. El hecho ocurrió en Alabama, Estados Unidos, y la acusada enfrenta cargos por el delito de abuso infantil agravado.



La madre, identificada como Ashley Elizabeth Jones, de 34 años, tiene la custodia compartida con su expareja. Sin embargo, al enterarse de que su hijo no quería vivir más con ella, lo golpeó, mordió y lo roció con lavandina, reveló la policía.



Según declaró el nene, corrió a bañarse para quitarse el líquido, pero su madre lo siguió, “saltó a la bañera con él y procedió a agarrarle la cara, y hundirla en el agua” por 45 segundos, tal como comentó la revista People. Al no poder soltarse, dejó de moverse para “hacerse el muerto”. Luego, Jones lo encerró en un placard por tres horas.



Si bien no está claro cómo logró escapar el nene, sí pudo llamar a su padre y le pidió que lo buscara. El hombre le aclaró que debía consultarle a la madre si podía buscarlo, pero el nene le rogó que no lo hiciera y le contó todo lo que había pasado.



El padre denunció a la mujer y, con la declaración del nene, más los moretones y rasguños que tenía en el cuerpo como prueba, la policía arrestó a Ashley Elizabeth Jones el 23 de abril para interrogarla, pero ella negó las acusaciones. Además, pagó la fianza de US$50.000 y quedó libre el mismo día.



La mujer deberá presentarse a juicio el 20 de mayo, acusada de abuso infantil agravado. Las autoridades no revelaron si le quitaron la custodia del nene. (TN)