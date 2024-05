Modelos de los autos que bajaron de precio por el cambio del impuesto al lujo

Nuevas escalas del impuesto al lujo, nuevos precios

Toyota

Volkswagen

Ford

Chevrolet

Honda

Después de enfrentar el trimestre más desafiante de los últimos años, las ventas de automóviles comenzaron a mostrar signos de recuperación. En abril, los patentamientos alcanzaron las 32.710 unidades, lo que representa un aumento del 26,7% en comparación con marzo pasado (25.815 0km) y una disminución del 5,9% en comparación con el mismo mes de 2023, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).Para revertir la tendencia a la baja que había caracterizado al trimestre anterior, las automotrices implementaron diversas estrategias, como bonificaciones, financiación a tasa cero y la congelación o reducción de precios. Ejemplo de ello es que Toyota ha mantenido el precio de su Hilux sin cambios durante cuatro meses consecutivos, mientras que Ford ha mantenido el valor de la Ranger durante un período similar, e incluso la ha reducido en un 10% para este mes.Al mismo tiempo, mayo comienza con las escalas actualizadas del impuesto al lujo. Según lo anunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el primer escalón del 20% de este impuesto afecta a los automóviles cuyo precio de fábrica sea de $26.230.344,73, lo que equivale aproximadamente a unos $37.300.000 en su valor de venta al público.El segundo escalón, que implica un tributo del 35%, se aplica a todos los modelos cuyo precio de fábrica o distribuidor sea de $48.425.253,24, lo que representa aproximadamente $83.000.000 en su valor de venta al público. Es importante destacar que estos montos serán válidos solo por un mes, a diferencia de ocasiones anteriores en las que se establecían para todo un trimestre.Con esta nueva información, comenzaron a surgir los primeros ajustes de precios, muchos de los cuales experimentaron una reducción significativa. Por ejemplo, el Chevrolet Cruze Premier, que se comercializaba en aproximadamente $42.000.000 en abril, ahora se ofrece a $36.600.900.Del mismo modo, el Volkswagen Polo Highline, la versión tope de gama, que tenía un precio de alrededor de $37.000.000 en abril, ahora se encuentra en $32.000.000, sin verse afectado por el impuesto al lujo. Lo mismo ocurre con el T-Cross tope de gama, que bajó $4 millones, a $34 millones. A continuación, la lista detallada de los nuevos precios de los vehículos por marca para mayo, tomando en cuenta las versiones de entrada de gama de cada uno de ellos.Las unidades de la automotriz japonesa crecieron en torno al 4% respecto a lo publicado en abril. En cuanto al Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos del mercado, el precio no fue dado todavía a conocer. Ninguno de sus modelos, a excepción del SW4, pagan el impuesto al lujo.Yaris Hatchback: $18.406.000 (aumentó un 4%)Yaris Sedán: $22.205.000 (aumentó casi un 4%)Corolla: $24.447.000 (aumentó un 3%)SW4: $62.337.000 (mantuvo su precio)En cuanto a la terminal alemana, se evidencian aumentos en el orden del 3% así como un lineamiento similar a Toyota y Ford de no aumentar sus pick ups medianas. El punto más sorpresivo de su listado es la disminución del 12% del precio del Taos de entrada de gama (Comfortline), dejándolo por fuera de la primera escala del impuesto interno.Polo Track: $22.836.000 (aumentó un 3%).Polo: $24.609.650Taos: $36.504.800 (bajó un 12%).Amarok: $36.205.600 (aumentó menos de un 1%).Virtus: $25.297.550Nivus: $26.845.500Una de las noticias destacadas de estos días en el mercado fue la baja de precios que Ford hizo sobre la Ranger. Las únicas versiones que aumentaron respecto a abril fueron las XL 4x2 y 4x4, versiones de entrada de gama, que lo hicieron en el orden del 5%. Las restantes, bajaron su valor en un porcentaje cercano al 10%.Ranger XL 2 litros 4x2: $35.100.000Ranger XL 2 litros 4x4: $39.890.000Ranger XLS 2 litros 4x2: $38.410.000Ranger XLS 3 litros V6 4WD: $48.379.000Ranger XLT 2 litros 4x2: $43.397.000Ranger XLT 2 litros 4x4: $48.176.000Ranger LTD 2 litros 4x4: $53.576.000Ranger LTD+ 3 litros 4WD (tope de gama): $62.635.000Territory: $42.377.000La automotriz de origen estadounidense tiene buenas noticias de cara a este mes. Con la actualización del impuesto al lujo, ninguno de sus modelos, sin importar la gama, quedan comprendidos por algunas de las escalas del gravamen. Las únicas excepciones son los Trailblazer y Equinox, ambos alcanzados por la primera escala.Onix Joy: $20.271.900Onix Joy Plus: $20.411.900Onix: $22.075.900Onix Plus: $22.227.900Cruze: $24.447.900Tracker: $25.344.900Tradicionalmente, la automotriz japonesa se ubicaba por encima en términos de precios respecto a sus competidores. Sin embargo, luego de que el Gobierno liberara las importaciones y le diera un poco más de aire a los importadores, los valores de los SUV de Honda lograron emparejarse al resto del mercado, publicó. Tras el cambio del impuesto, dos de sus SUV bajaron $4 millones y $2 millones respecto de abril:HRV: $34.600.000ZRV: $36.500.000