Fotografiaron a Nicole Neumann y Facundo Moyano a los besos

Nicole Neumann y Facundo Moyano viven a pleno su romance. Ella viajó a Madrid en plan de relax y poco después se encontró con su nuevo amor. "Es un viaje de trabajo, lo hago de manera oficial. Tengo una reunión con el embajador de España, hay una agenda compartida con la gente de desarrollos viales e Indra", explicó él antes de subir al avión.



Sin embargo, este escape romántico no se puede disfrazar con ninguna excusa. Un turista los pescó a los besos en un restaurante muy lujoso y lo compartió en sus redes.



Cuando se enteró que la madre de sus hijas se fue al Viejo Continente, Fabián Cubero dijo lo suyo: "Sabía porque me dijeron, ella me dijo que viajaba nada más. Es obvio, ya me enteré con quién viajó. Cuando pasan este tipo de cosas tengo que involucrarme aún más con mis hijas. Ellas disfrutan mucho estar conmigo. Acompaño todo el día a las nenas".





Sin embargo, el futbolista aseguró que no le molesta que la modelo inicie una relación, ¿pero sí que no se ocupe de sus hijas?: "Lo que más me molesta es cuando yo creo que está perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Después, me parece bárbaro".



Antes de subir al avión, Neumann compartió un sugestivo mensaje en su Instagram: "¿Qué dirá la gente? Esa pregunta ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa en el mundo".

Fuente: Tn Show