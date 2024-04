La reacción de María Becerra tras los rumores de separación de J Rei

Que giladas que hablan dios mio uajsjsjsjsjsjsjsjsj — LNDA ?? (@MariaBecerra22) April 26, 2024

días atrás, los rumores sobre una posible crisis entre María Becerra y J Rei no tardaron en llegar desde queborraron todas sus fotos juntos en las redes.Sin embargo, alertadade esta noticia, la cantante decidió recurrir a las redes y lanzar un contundente posteo:escribió en su cuenta de X (antes Twitter) dando a entender que no se separó de su pareja.Minutos más tarde, también hizo un descargo encon la captura de una videollamada con el joven:Tenemos una relación sana basada en el respeto. No se crean todas lascosas que leen”, anunció. Y añadió: “Y le mando mucho amorque no tiene más que hacer con sus tristes vidas que inventar historias falsas para lastimar al resto”.Por su parte, J Rei también dijo lo suyo: “@mariabecerra te amo por siempre. Te amo, bubu, juntos o a la distancia, con el mismo amor y luz que siempreLe cuento a la gente que archivé todas mis publicaciones porque viene algo musical muy importante para mí, y no tiene que ver con nuestra vida personal. No nos interesa jugar a la parejita, nuestro amor es puro, una familia de verdad. Apuntamos a estar juntos de por vida y lo construimos y cuidamos de tal manera. Micho amor y bendiciones”.En julio pasado, la artista se habían mostrado muy feliz al anunciar que se comprometieron: “Me dijo que sí, comprometidos. ¡Te amo tanto, mi amor!”, comenzó diciendo, dando a entender que fue ella quien le hizo la propuesta a su novio.“Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar, Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”, agregó, visiblemente movilizada por esta nueva etapa que emprenderá con el hombre que conquistó su corazón después de separarse de Rusherking.