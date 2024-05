Asignan recursos extraordinarios a empresas públicas

El Gobierno Nacional asignó nuevos recursos extraordinarios a distintas empresas públicas y organismos del Estado a través de la Decisión Administrativa 284/2024 por una suma superior a $100 mil millones.



La medida, firmada por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, tiene como objetivo ajustar el presupuesto vigente para afrontar gastos urgentes y asegurar el correcto funcionamiento de entidades del Sector Público Nacional.



En particular, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA S.A.) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) recibirán $71.082 millones y $29.313 millones respectivamente.



Por otro lado, se prevé un gasto significativo para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ($17.816 millones) y la Organización Mundial de la Salud ($8.149 millones), entre otros.



La modificación presupuestaria realizada a través de la Decisión Administrativa 284/2024 refleja la asignación de recursos para mantener el funcionamiento de empresas públicas y organismos estatales.



Modificaciones presupuestarias

El documento oficial, publicado en el Boletín Oficial, incluye una planilla anexa que detalla los movimientos de partidas presupuestarias para el ejercicio 2024:



Ministerio Público

Programa 16: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad**

- Créditos aprobados: $595.758.000

- Movimientos:

- Gastos en Personal:

- Personal Permanente: $593.434.000

- Asistencia Social al Personal: $2.310.000

- Servicios No Personales:

- Servicios Comerciales y Financieros: $14.000



Presidencia de la Nación

Programa 16: Conducción del Poder Ejecutivo Nacional

- Créditos aprobados: $45.616.021.207

- Movimientos:

- Gastos en Personal:

- Personal Permanente: $634.855.068

- Asistencia Social al Personal: $28.255.801

- Servicios No Personales:

- Publicidad y Propaganda: $39.366.262.153



Programa 22: Acciones de Prensa Institucional

- Créditos aprobados: $2.779.418.498

- Movimientos:

- Gastos en Personal:

- Personal Permanente: $411.869.437

- Servicios Extraordinarios: $218.500.218

- Personal Contratado: $693.385.451



Jefatura de Gabinete de Ministros

Programa 58: Conectividad, Inclusión Digital y Formulación de Políticas de TICs

- Créditos aprobados: $1.752.221.328

- Movimientos:

- Gastos en Personal:

- Personal Permanente: $220.222.226

- Personal Contratado: $324.321.271



Programa 94: Asistencia Financiera a Empresas Públicas

- Créditos aprobados: $100.395.522.191

- Movimientos:

- Transferencias a Empresas Públicas No Financieras:

- Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA S.A.): $71.082.302.207

- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT): $29.313.219.984



Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Programa 92: Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales

- Créditos aprobados: $56.053.821.058

- Movimientos:

- Transferencias al Exterior:

- Organización de las Naciones Unidas: $17.816.560.843

- Organización Mundial de la Salud: $8.149.677.545

- Otros organismos internacionales detallados en el documento



Ministerio de Defensa

Programa 17: Formación y Capacitación

- Créditos aprobados: $3.026.525.428

- Movimientos:

- Bienes de Consumo:

- Productos Alimenticios: $1.139.414.119

- Servicios No Personales:

- Mantenimiento, Reparación y Limpieza: $906.173.969