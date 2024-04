La China Suárez sufrió un accidente: “Hielo y analgésicos”

La China Suárez es una de las artistas más reconocidas en la industria del entretenimiento argentino. Tras sus novelas como “Terapia Alternativa” y escándalos reconocidos como el WandaGate, la artista no deja de ser el foco de interés en los titulares.Es por ello que todos sus fanáticos quedaron consternados tras enterarse de una situación que padeció la actriz: sufrió un accidente.El suceso fue comunicado por la cantante en sus redes sociales. Ahí, comentó que había padecido de un accidente que le provocó una fractura en la nariz. “Bueno, en un accidente boludo me fracture la nariz”, explicó una de las protagonistas de Casi Ángeles mientras mostraba fotos y un video de ella con la nariz algo hinchada por la fractura.Ahora bien, la China Suárez quiso calmar a sus seguidores al confirmar que no requería de operaciones. Sin embargo, debía tomar medicamentos y ponerse hielo en la fractura. “no hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, concluyó la artista.El comunicado de la empresaria tuvo más de 400.000 me gustas y 822 comentarios en Instagram. En ese espacio, sus fanáticos le brindaron palabras de aliento para su recuperación. Sin embargo, otros decidieron criticarla al destacar sus posibles operaciones, por lo que la actriz decidió limitar los comentarios.“A recuperarse”, “Mejórate pronto”, “Amada Eugenia, cuídate”, “Aflojate con el ácido en los labios, si ya eres una diosa”, “¿Y qué te pasó en los labios”, “¿Y por qué la boca así”, fueron algunos comentarios de los usuarios sobre la fractura que tiene la China Suárez.Desde otro aspecto, Gossipeame habría entablado una teoría que explicaría por qué culminó la relación de la China Suárez con Rusherking. En principio, se creía que había sido por la diferencia de edad, dado que ella tiene 31 y el cantante 22.Sin embargo, de acuerdo con la cuenta de farándula y chisme, un suceso habría provocado el declive de la relación: la ausencia de Suárez en el show del Movistar Arena del cantante.“Lo que habría detonado todo fue el show del Movistar donde ella tenía que cantar y no salió, entre otras cosillas”, sentenció la cuenta de farándula y chismes de Argentina. (Vía País)