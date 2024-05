Paro general: el sector gastronómico trabaja "con normalidad" en Paraná

La mayoría de los comercios de la zona centro de Paraná abrieron sus puertas este jueves, pese al paro nacional convocado por la CGT. En ese sentido, se confirmó aque “se trabaja mañana y tarde en horario normal”.Comentó que “tengo entendido que a nivel nacional el gremio de gastronómicos se adhirió a la medida de fuerza, pero queda librado a la voluntad de cada trabajador de asistir o no a trabajar, tiene derecho a huelga, por supuesto”.En su local, según indicó, “el movimiento es igual, hay bastante. Cada comercio tiene la libertad de abrir y cerrar cuando quiera, tengo entendido que están todos trabajando. Después de muchos días de lluvia, la gente si tiene la oportunidad de disfrutar el sol sale y va a los locales”.Respecto a los salarios, dijo: “se están recomponiendo, así como se recompuso la actividad. Está en negociación permanente la Federación con el gremio, hay buen diálogo, incluso en el momento más difícil que fue la pandemia. Si no hubiésemos estado unidos los empresarios y los trabajadores, muchos negocios no estarían en pie”.Actualmente, un salario básico para un trabajador gastronómico “promedia los 500 mil pesos”, confirmó.