Qué porcentajes de aumentos salariales prevén las empresas hasta fin de año

En la Argentina, casi la mitad de las empresas valora positivamente las políticas laborales que está implementando el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, por la crisis económica, suponen que no podrán ponerlas en práctica en el corto plazo. Porque el 40% de las corporaciones prevé una evolución regular del mercado para el segundo semestre del año.



¿Cuál es el nivel de subas salariales que van a aplicar?



Los datos se desprenden del Estudio Salarios y Contrataciones de la app de empleo de la firma regional Jobint. El trabajo analizó la percepción de los profesionales de Recursos Humanos y también de los trabajadores respecto del mundo del trabajo y sus proyecciones salariales para lo que resta del año. Participaron 4187 personas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.



En lo que respecta al impacto que tuvieron estas políticas, el 43% de los especialistas -en la Argentina- considera que hasta el momento el resultado fue regular; mientras que sólo el 29% lo calificó como positivo; y el 27% como negativo. Tal vez por esta razón, un 40% de las corporaciones tiene la presunción de que habrá una evolución regular del mercado en el segundo semestre del año. En tanto, el 31% prevé un escenario positivo y el 29%, negativo.



Federico Barni, CEO de Jobint explica: “la percepción de los especialistas en recursos humanos sigue una tendencia clara: evalúan favorablemente las políticas laborales del Gobierno y su impacto en el mercado de trabajo, pero no esperan ver los efectos de estas medidas en lo que resta del año. Por otro lado, las personas trabajadoras tienen una visión mayoritariamente desfavorable de estas mismas medidas”, explica



Según el mismo sondeo, a diferencia de los ejecutivos, el 43% de los empleados de las empresas valora negativamente las políticas del Gobierno relacionadas al mundo laboral; el 34% las evalúa positivamente; y el 23% las considera regulares. En buena medida el pesimismo tiene que ver con que un 58% señaló que hubo despidos durante la primera parte del año, en el sitio donde trabaja. También porque para la mayoría (73%), los aumentos de sueldo apenas acompañaron la inflación.



En cuanto a la proyección de las organizaciones para lo que resta del año, el 48% de las firmas prevé mantener la plantilla; el 30% anticipa reducirla; y solo el 22% habla de un aumento.



En la Argentina, el 63% de los especialistas en recursos humanos tiene previsto aumentar los salarios en lo que resta del año. Este porcentaje es el más alto de la región: supera el 45% en Ecuador; el 24% en Panamá; el 19% en Chile; y el 16% en Perú.



Al ser consultados, sobre el tipo de aumentos que van a aplicar en los próximos meses, el 72% de los especialistas indicó que será una actualización por inflación; el 9% mencionó un aumento real; y el 19% consideró ambos tipos de incremento. Esto significa que solo un 28% de las organizaciones prevé dar aumentos reales a sus talentos.



El 32% menciona un incremento del 30%, el 26% proyecta un aumento del 20%, y el 16% planea un aumento del 10%.



Para dimensionar el impacto en el poder adquisitivo, hay que mencionar que los analistas que aportan sus pronósticos al Relevamiento de Expectativas del Banco Central calculan que la inflación interanual será del 138,1%, según estimaron en junio. Es decir que para el segundo semestre, aún restaría transitar otro 32,4% de subas de precios. De todas maneras, los aumentos salariales previstos no alcanzarían a compensar la gran pérdida que tuvieron los ingresos durante el primer semestre del año, publica el diario Clarín.