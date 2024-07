Falta de lluvias: este julio se encamina a ser uno de los más secos en 60 años

En el inicio de la semana volvieron a registrarse temperaturas muy bajas en la zona agrícola núcleo. Según indicaron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estos registros “complican aún más la situación del trigo, que está sufriendo uno de los julios más secos de los últimos 60 años”.



“Estamos hablando de menos cuatro grados en la zona del norte de Buenos Aires. Las temperaturas más bajas se están dando en la zona que estábamos viendo más complicado al trigo”, sostuvo Cristian Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR.



El área que dirige Russo ya había emitido un informe la semana pasada sobre la situación del trigo, planteando que el 40% de la región núcleo había superado las 100 horas con temperaturas por debajo de cero grado en lo que va de julio. “Los efectos combinados del frío y la falta de agua han provocado la muerte de plántulas y lotes desparejos, especialmente en la zona bonaerense de Pergamino, donde se han dado de baja ensayos de carinata y se reportan cebadas muy golpeadas por el frío”, describieron.



“El problema de fondo no es el frío, sino la sequía: desde abril no llueve. El cultivo de trigo es el más resistente, pero estamos observando muertes de plántulas esta semana porque se están secando y hay lotes muy desparejos y muy escasos de cobertura”, alertaron en el GEA.



En este contexto, dijeron que “la falta de lluvias significativas durante julio ha exacerbado los problemas de humedad en el suelo, con este mes encaminándose a ser uno de los más secos en seis décadas”.



Ante esta situación crítica, las previsiones que hizo la entidad rosarina para principios de agosto tampoco traen buenas noticias. “Las lluvias esperadas para el 6 de agosto no prometen alivio significativo para la región núcleo, con pronósticos indicando solo unos pocos milímetros en áreas periféricas como Chacabuco. Sin precipitaciones adecuadas en los próximos 15 días, el trigo enfrentará daños aún mayores debido al estrés hídrico y las bajas temperaturas”, advirtieron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).