Patentamientos de autos 0 km muestra recuperación del sector en julio

Después de dos meses de baja demanda y descuentos, los datos de julio muestran una recuperación de las ventas de autos. Hasta el viernes, los patentamientos están creciendo 5% contra el mismo mes del año pasado faltando tres días para cerrar el mes. Tanto en las concesionarias como en las fábricas ven un escenario más alentador que el de los meses anteriores.



Los motivos de este cambio son varios, aunque la suba del dólar blue de los primeros días de julio encabeza el ranking entre las causas más fuertes, según comentan en el sector. También la reaparición del crédito y que en los últimos dos meses los aumentos de precios estuvieron por debajo de la inflación.



Lo cierto que julio es un buen mes y será el mejor del año, aún por arriba de enero que, estacionalmente, es un mes de alto nivel de operaciones. También puede quedar por arriba de los mejores meses del 2023.



A fin de junio se pronosticaba para julio un volumen de operaciones de menos de 35.000 unidades para el segmento de autos más vehículos livianos. Ahora esa proyección se ubica cerca de las 40.000 unidades. Si a eso se le suman los patentamientos de vehículos pesados, el número puede rondar los 42.000 0km vendidos.



De ser así, el mes cerraría ligeramente por debajo de julio 2023, cuando se patentaron 44.117 0km, pero muy por arriba de las 29.878 de junio pasado. En el caso de superar la cantidad de patentamientos del año pasado, este mes se convertiría en el mejor julio de los últimos cinco años. Hay que tener en cuenta que julio tendrá 22 días hábiles, lo que lo deja por arriba de junio.



De todas formas hay que esperar al miércoles para conocer las cifras oficiales que difunde ACARA, la asociación que agrupa a las concesionarias.



También agosto será otro mes de 22 días de operaciones y, por ese motivo, se estima que el bimestre estará por arriba de las 80.000 operaciones. De hecho, ya se están corrigiendo las proyecciones para el año y se aumentan a un mercado de 370.000 unidades. Algunas automotrices están reconociendo la mejora del mercado con aumento de las estimaciones anuales. Autos: malas noticias para los consumidores Con este cambio de tendencia, lo que va a pasar (ya está pasando) es que desparezcan los descuentos y bonificaciones que hubo en los últimos meses.



“Si la demanda crece, obviamente se van a recortar los descuentos. Volveremos a manejarnos con precios de listas. No creo que el mercado recupere tanto para volver a los sobreprecios, pero no va a pasar lo que sucedió en abril, mayo o junio”, explicó el dueño de una concesionaria.



También pronosticó algo que, hasta hace dos meses, era impensado: “es probable que empiecen a faltar autos porque las fábricas están con planes de producción a la baja y para cambiarlos no se hace de un día para el otro.”