Bajó el dólar blue en el cierre de la semana y los financieros operaron estables

El dólar blue retrocede hoy diez pesos, a $1.435 para la venta en el mercado marginal, y los financieros cotizan estables, en el cierre de la semana.El Banco Central debió vender otros US$ 92 millones, la segunda venta más importante en lo que va del mes, tras la de US$106 millones realizada el pasado viernes.Así, las reservas internacionales cayeron a US$ 27.307 millones.Las cotizaciones financieras se encaminan a cerrar una semana sin sobresaltos, por un mejor clima para los mercados emergentes, mayor oferta de privados y leve intervención del Banco Central .El dólar MEP sube 17 centavos ubicarse en $1.333, por lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 43%. Respecto del viernes pasado la cotización acumula un leve aumento de $1,24 (0,1%).Por su parte, el CCL trepa $2,10 (0,2%) a $1.331,6, y en la semana exhibe un incremento de $3,15 (0,2%).La autoridad monetaria viene interviniendo de manera leve en la bolsa con el objetivo final de reducir la brecha y absorber los $2,4 millones que emitió desde abril por la compra de divisas en el mercado oficial de cambios.El mercado observa que esta medida podría poner en riesgo la acumulación de reservas de cara a importantes vencimientos, en momentos en que el nivel de liquidación de exportaciones comienza a declinar por cuestiones estacionales.El jueves las reservas brutas tocaron su nivel más bajo desde fines de marzo. Asimismo, analistas y operadores estiman que las netas se encuentran en terreno negativo en torno a los US$ 5.000 millones.Esta semana el Central comunicó nuevas medidas vinculadas al acceso a los diferentes mercados de cambios, entre las cuales resaltaron la reducción en los plazos para el pago de importaciones y la habilitación a comprar dólar MEP y CCL para aquellos individuos que recibieron ayuda estatal durante la pandemia o reciben subsidios en tarifas de servicios públicos.En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofrece a $931,50 y sube $1,50.En el Matba Rofex, el dólar futuro para fines de julio se sostiene en $935, mientras que para finales de agosto avanza 0,1% a $972,5.En tanto, para septiembre trepa 0,2% hasta $1.014. Para noviembre escala 0,8% hasta los $1.112 y para diciembre aumenta 0,4% a $1.165.El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofrece a $1.519,20, mientras el cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1347. (NA)