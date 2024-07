Indec: los salarios subieron 8,3% en mayo y casi duplicaron a la inflación

Índice de salarios: cuál fue la suba interanual según el Indec

Los salarios subieron 8,3% en mayo pasado y casi duplicaron a la inflación, según las cifras oficiales reveladas este jueves por el Indec.Esto se debe a que el promedio de las subas de precios en el quinto mes del año fue del 4,2%, también de acuerdo a los números dados a conocer por el organismo que conduce Marco Lavagna.En mayo de 2024, el Índice de salarios se incrementó 8,3% mensual y 216% interanual. El indicador acumula una suba de 73,6% respecto de diciembre previo.El crecimiento mensual se debe a subas de 7,7% en el sector privado registrado; 8,3% en el sector público; y 11,8% en el sector privado no registrado.En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 216%, como consecuencia de los incrementos del 246% en el sector privado registrado; 192,5% en el sector público; y 155,2% en el sector privado no registrado.Para mayo de 2024 el Índice de salarios acumula una suba de 73,6% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 81,5% en el sector privado registrado; 66,7% en el sector público; y 55,5% en el sector privado no registrado.El Índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, los descuentos por ausentismo, los premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos. Fuente: (ElCronista)