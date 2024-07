Se registró descenso en la cantidad de pasajeros en aviones en Argentina

El transporte aéreo de cabotaje pasa por un buen momento. Si bien comenzó el año con tres meses consecutivos de mejora (enero, febrero y marzo), terminó el semestre con caída, debido a los malos resultados registrados en abril, mayo y junio. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en el acumulado de los primeros seis meses del año se perdieron más de 640 mil pasajeros en relación al año pasado.



En detalle, durante el primer semestre de este año viajaron por el país 7.456.000 personas, contra 8.099.000 de igual período del 2023. La diferencia fue del 7,9% (643.000 personas menos).



Como atenuante, se debe aclarar que el aeropuerto de Termas de Río Hondo se encuentra cerrado desde el 13 de mayo por tareas de mantenimiento y el aeropuerto de San Luis tuvo suspendida su operatividad desde el 5 al 11 de junio por la rotura de una de las autobombas aeroportuarias. Además, se debe tener en cuenta que hace un año se encontraba vigente el programa Previaje impulsado por el Gobierno anterior, el cual impulsaba el turismo con la devolución del 50% del total gastado por los viajeros.



Hace apenas unos días el Gobierno nacional oficializó su política de ‘cielos abiertos’, con el fin de reactivar el transporte aéreo y mejorar la conectividad en el país, pero aún es muy pronto para visualizar el impacto de la medida en las estadísticas del mercado doméstico. Cómo fue el mes a mes Como se mencionó, el comienzo de año no tuvo nada que ver con lo que pasó en el segundo trimestre. De acuerdo a las estadísticas de ANAC, en enero se registró un crecimiento del 2%, gracias a que este año tomaron vuelos de cabotaje 27.000 personas más que el año pasado. El repunte se afianzó en febrero, con una mejora del 5,1%. Luego, en marzo, se observó una desaceleración, pero se mantuvo la tendencia de crecimiento, con una recuperación del 1,4% en comparación a igual mes de 2023.



El panorama cambió por completo en abril. En el cuarto mes del año viajaron 1.187.000 personas, mientras que en igual mes del 2023 tomaron vuelos de cabotaje 1.322.000 personas (135.000 pasajeros de diferencia). El decrecimiento se hizo mucho más notorio en mayo y junio, cuando se registraron caídas del 22,9% y del 21,7% respectivamente. En ambos casos la pérdida fue de más de 300 mil pasajeros, según las estadísticas publicadas por ANAC. El resultado por aeropuerto La tendencia general fue de caída, pero no todos los aeropuertos tuvieron el mismo resultado en el primer semestre. De acuerdo a los datos de ANAC, la retracción se concentró principalmente en los aeropuertos grandes, donde pasa el mayor flujo de pasajeros diarios. El más importante, Aeroparque, sufrió una retracción del 10% en los primeros seis meses del año. De acuerdo a los registros, sólo ese aeropuerto perdió 610 mil pasajeros entre enero y junio,



Fue mucho más discreta la caída de Ezeiza, aunque el resultado no deja de ser negativo. También cayeron los aeropuertos de Córdoba (-2%), Bariloche (-4%), Mendoza (-12%), Iguazú (-11%) y Salta (-15%), entre otros.



Por el contrario, hubo algunos aeropuertos que mostraron mayor actividad en vuelos de cabotaje que el año pasado. Entre ellos, el más importante es el de Ushuaia, que con 553 mil pasajeros transportados logró una mejora del 1%. Sin embargo, en términos porcentuales los más destacados fue fueron los aeropuertos de Chapelco (41% de crecimiento), Resistencia (38%) y San Rafael (30%), entre otros. De todas formas, se trata de aeropuertos chicos, que reciben a poca cantidad de pasajeros, en comparación con el volumen diario de los más grandes. Fuente: Infobae