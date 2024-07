El Banco Central flexibiliza la apertura de corresponsalías bancarias

Una proyecto de Sturzenegger que se retoma con algunos cambios

Así operarán los corresponsales de los bancos

Federico Sturzenegger pisa fuerte en el Gobierno y hace avanzar algunos de sus proyectos en la gestión de Javier Milei. En esta ocasión, el Banco Central (BCRA) retomó una iniciativa de la gestión de Mauricio Macri: el de activar y flexibilizar la apertura de corresponsalías bancarias en el país.Aunque con algunos cambios respecto de la propuesta de 2018, aprobó este jueves una norma que habilita esta figura en el país, dado que dispuso que las entidades financieras podrán delegar en agencias complementarias de servicios financieros todas las operaciones activas, pasivas y de servicios en pesos que realicen con sus clientes y público en general.Cabe mencionar que los corresponsales bancarios son establecimientos comerciales que actúan en nombre y a cuenta de algún banco, generalmente, con el fin de expandir, con menor costos para la entidad bancaria, la cobertura territorial, ampliar los servicios financieros, facilitar trámites y reducir tiempo. "Son puntos de atención ubicados en comercios, por ejemplo, en donde los clientes pueden realizar transacciones sin tener que desplazarse hasta sucursales de las entidades financieras", explica a Ámbito una fuente."En el anterior intento del BCRA de imponer este tipo de medidas, la medida no se pudo aplicar por la reticencia del gremio bancario. Pero, esto se aplica en gran parte del mundo y creo que hoy es necesario por el avance de las fintech, las billeteras digitales y los pagos electrónicos", señala el economista Federico Glustein.Considera que es bueno darle cierta fortaleza a los bancos en este contexto, y que es una buena medida que se apliquen algunas normas menos flexibles que en el proyecto que había impulsado Federico Sturzenegger hace unos años. No obstante, señala que hay que tener cuidado con el hecho de que no se requerirá autorización previa del BCRA. Y, en este sentido, señala que es bueno desregular algunos aspectos, pero advierte que "hay que tener en cuenta los derechos de los usuarios bancarios al avanzar en ese sendero".Corresponsalías bancarias: las novedades de la normaEntre otro puntos, amplió las operaciones que se pueden hacer, pero solo en pesos, no en dólares. Asimismo, estableció que sólo se podrá delegar la corresponsalía en personas jurídicas (empresas) y no en personas físicas (a diferencia del proyecto de la gestión Macri)."Estas agencias complementarias deberán ser personas jurídicas –no entidades financieras– residentes en el país y operar en uno o más locales tales como oficina de correo, empresa de cobranzas, etc., siendo la prestación de servicios financieros –por la delegación– una actividad secundaria", reza el texto normativo.La nueva regulación del BCRA autoriza a los bancos a utilizar distintos tipos de comercio -como oficinas de correo o farmacias-, como corresponsalías bancarias. "Esto reduce los costos de expansión para los bancos", señala una fuente del sector a este medio.Para habilitar una nueva corresponsalía, los bancos tienen que informar al BCRA su con anticipación, pero no requieren la aprobación de la entidad como hasta ahora. Esto se hace a través de una "comunicación previa cursada a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) con una antelación no inferior a 60 días corridos a la fecha de inicio de las actividades u operaciones delegadas", según dispone la norma.Y se dispuso que los depósitos en efectivo podrán realizarse en cada cuenta por hasta un límite mensual equivalente a 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa de trabajo. Recordemos que el ingreso mínimo es de $234.315,12 desde mayo, según la última actualización y se espera que pronto lo fije por decreto el Gobierno, tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario. Por lo que el límite mensual de las corresponsalía es de $702.945,36, hasta que se ajuste nuevamente el salario mínimo.Además, en toda operación que se concierte, la agencia complementaria de servicios financieros deberá utilizar los mismos formularios y documentación –en soporte físico o electrónico– que utiliza la entidad.Las entidades deberán contar con manuales de procedimientos internos respecto de cada agencia complementaria, que permitan apreciar apreciar claramente el proceso seguido e identificar los controles existentes y los sectores administrativos, cargos y puestos responsables de cada paso en el flujo y control de las transacciones. "Estos manuales deberán mantenerse actualizados y deberán estar a disposición de la SEFyC en todo momento”, sostiene la norma.