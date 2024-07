Caputo: “La gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos” y “el peso será una moneda fuerte".Por otra parte, reiteró que en septiembre reducirá el impuesto País y en diciembre quedará eliminado, lo cual espera que ayude a profundizar el proceso de desinflación.Asimismo, confirmó que las reservas de oro fueron sacadas del país en invertido en otras plazas con el objetivo de obtener un rendimiento adicional.En otro orden, destacó el rebote de la actividad económica que informó el INDEC y que la inflación sigue bajando.Caputo formuló declaraciones esta mañana durante una entrevista con un canal de noticias.Previamente en la red social “X” al contestar un posteo había afirmado: “Vamos a secar la plaza de pesos. Alguno no se convence. La realidad probará que en breve la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos”.Durante la entrevista el ministro insistió en que reducirá el impuesto País en septiembre y lo eliminará en diciembre: “Vamos a cumplir lo que dijimos”, subrayó.“Cuando bajemos el impuesto país va a bajar más la inflación porque esa rebaja va directo a precios”, reiteró.En consecuencia, insistió que el recorte de impuestos será la forma en recuperar competitividad con lo cual otra vez rechazó la posibilidad de una devaluación.Consultado sobre la actividad económica, el ministro remarcó que “ya hemos pegado la vuelta. Los números de EMAE de mayo confirmaron la recuperación y que marzo había sido el piso”, aunque admitió que “es despareja”.Caputo subrayó que “la gente no lo va a sentir en 6 meses, pero es una recuperación fenomenal”.El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “la velocidad dependerá de cuan convincentes seamos nosotros de que es una oportunidad única para invertir”.Sobre la suba del dólar manifestó: “Me preocupa y me ocupa muchísimo menos de lo que se dice. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación. La obsesión nuestra es bajar la inflación y vamos a tener una salida del cepo más ordenada”.“Esa impaciencia para salir del cepo nos puede llevar a un error. Del cepo no se sale rápido, se sale bien. Estamos mucho más cerca, pero no es el momento ideal, ni puedo poner una fecha”, insistió Caputo.Acerca de la salida de oro del Banco Central explicó que: “Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada, Si lo tenés afuera podes obtener retornos”. (NA)