Sueldos: sin acuerdo en el Consejo del Salario, fijarán el aumento por decreto

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió este jueves con el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.Tras el cónclave entre gremios, cámaras empresarias, el Estado nacional y los gobiernos no llegaron a un acuerdo, por lo tanto, nuevamente, como ocurrió en la anterior reunión, el Gobierno fijará por decreto el incremento.El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió con el anunciado objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo pero no pudo ser.El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales encontró unidas a las tres centrales sindicales en un reclamo único de elevar el salario mínimo a $482 mil a julio y $505 mil en agosto.La propuesta completa de la parte empresaria era dividir en cuatro tramos la actualización y llevar el salario mínimo a $245 mil en julio, $253 mil en agosto, a $259 mil en septiembre y a $264 mil en octubre.Vale recordar que una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos en junio por $873.169 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Ese mismo hogar requirió $393.319 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no estar en situación de indigencia.El último encuentro entre las partes en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado. Además, el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) precisó que en lo que va del año, el sueldo mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y está en el nivel “más bajo de las últimas tres décadas”.Asimismo, el área de investigación de la CTA remarcó que “si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido prácticamente de $540.000 y hubiese representado más del 143% sobre la canasta básica alimentaria aludida”.De acuerdo a datos relevados por el gremio ATE, el salario mínimo de los estatales debería ser de 1.362.029. Y aclaran: “Se trata del mínimo, no del óptimo deseable”.