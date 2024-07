Registros del automotor de Entre Ríos presentaron amparos en Juzgados Federales

Los cinco Juzgados Federales con asiento en Entre Ríos -Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria- recibieron presentaciones de recursos de amparo impulsados por titulares de Registros del Automotor que incluyen medidas cautelares a través de las cuales buscan hacer caer una disposición del gobierno de Javier Milei que volvió atrás con una disposición que había dispuesto aumentos del 300% en los servicios que prestan esos organismos y también subas en los emolumentos que perciben los responsables de Registros.Este martes se conoció que el juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de responsables de Registros y suspendió la aplicación de la resolución 133/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación que dejó sin efecto los aumentos que habían sido dispuestos en abril tanto para aranceles registrables como también respecto a los montos mínimos y límites de las sumas que ellos percibían.La decisión alcanza solo “a los Registros de la Propiedad Automotor cuyos encargados y/o representantes son aquí demandantes, hasta tanto se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo, en el marco de la actuación administrativa antes iniciada y/o de la acción judicial que oportunamente se inicie, aclarando que la vigencia de esta medida se encuentra supeditada en su continuidad a la efectiva radicación de la acción principal que se en su momento oportuno inicie, dentro del plazo previsto para ello por el ordenamiento ritual”.Pero en Entre Ríos los titulares de Registros están expectantes por la tramitación de distintas acciones que fueron presentadas en las cinco ciudades donde hay Juzgados Federales. Sólo en una jurisdicción, Gualeguaychú, se rechazó “in limine” el planteo, pero en las otras cuatro ya hay dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal. En Paraná, accionaron los titulares de los Registros N° 1 y N° 6, pero no lo hicieron los Registros N° 2, N° 3, N°4 y N° 5.En abril último, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dejó sin efecto un aumento que su propia cartera había autorizado. La resolución. Según consta en el texto, estos valores no se modificaban desde el 31 de octubre de 2023. Fue a raíz del rechazo que generó la decisión de haber dispuesto aumentos del 350% en los costos de los servicios que prestan los Registros, más un 30% de suba en los emolumentos que reciben los titulares para poner a funcionar esos organismos. La primera disposición la adoptó el ministro Cúneo Libarona el 12 de abril; el 13, la dejó sin efecto.“Esta situación pone en riesgo el sistema registral. Los encargados hace mucho tiempo, desde septiembre de 2023, que no tenemos recomposición y todo se ha incrementado. Como consecuencia, muchos Registros han cerrado, se ha despedido personal o se lo ha suspendido y eso resiente la atención porque no hay plata para brindar un buen servicio”, afirmó Gualberto Domé, titular del Registro del Automotor de Diamante y delegado en Entre Ríos ante la Asociación Argentina de Encargados de Registro.Dijo que en un primer momento la idea fue mantener el diálogo con el Gobierno nacional y resolver el pleito por la vía administrativa, pero luego algunos resolvieron ir a la Justicia. “En Entre Ríos presentamos amparos en las cinco ciudades donde tienen asiento los Juzgados Federales. La medida cautelar que se resolvió en Mar del Plata de forma favorable es el primer fallo que se de los 200 que se presentaron en todo el país”, observó.Aunque en Entre Ríos los titulares de Registros reclamaron que se vuelva a aplicar el aumento del 30% en los emolumentos, y no aluden a aquel incremento del 350% en los aranceles. “Nosotros no planteamos que se restablezca ese aumento del 350%, sí que se deje vigente la recomposición del 30%. Si logramos eso, al menos los encargados de Registros dejaríamos de poner dinero de nuestro bolsillo. Hoy los Registros dan pérdida, y esto ha llevado a que más de 100 encargados de Registros hayan renunciado y eso implica despedir personal”, contó Domé al programa radial