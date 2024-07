Gremio de trabajadores lácteos advierte sobre “inminente” paro nacional

El conflicto entre los trabajadores lácteos, nucleados en Atilra, y la cooperativa láctea parece no tener fin. Por estas horas los delegados gremiales de la firma dieron a conocer una carta abierta en la que adelantaron un “inminente” paro nacional y denuncian que hace meses que no cobran la totalidad de su salario.





“Los delegados de SanCor CUL de todo el país, ante la inminente medida de fuerza que se tomará en toda la Industria Lechera a raíz de la angustiante situación por la que están atravesando los trabajadores de la cooperativa, tenemos la necesidad de expresar algunas cosas. Para que comprendan nuestra situación”, comienza la misiva.





“Hace muchísimo tiempo que a pedido de los directivos de la cooperativa venimos colaborando cobrando solo una parte de nuestros sueldos con la promesa de que los mismos serían reconstituidos y volveríamos a cobrarlos tal como lo vienen haciendo el resto de los compañeros que trabajan en otras empresas lácteas del país, es decir, nada más ni nada menos que lo que establece nuestro convenio. A su vez, también se habían comprometido a devolvernos los montos indebidamente retenidos. Esto nunca ocurrió, todo lo contrario, no solo se nos siguió reteniendo ilegalmente parte de nuestros sueldos, sino que hay compañeros a los que solo se les pagaba menos de 100 mil pesos por mes”, detalla el escrito de los delegados gremiales de la firma.



De cualquier manera, más allá de la situación particular de SanCor, firma que viene desde hace años con serios problemas financieros, capacidad de inversión nula y deudas millonarias, el conflicto que vive puertas adentro con sus trabajadores puede terminar complicando a toda la industria. Es que Atilra presiona por estar horas para realizar un paro nacional en la actividad, algo que las otras firmas del sector buscan evitar porque implicaría pérdidas millonarias y complicaciones varias.



“Estos directivos están estafando al Estado Argentino, a nosotros, a nuestra obra social, a la mutual, al sindicato al que hemos elegido pertenecer, etc. Como se saben o se creen dueños de una empresa que no es de ellos, el día de mañana y como ya ha pasado con otros, se toman el palo y se van con los bolsillos llenos y si te he visto no me acuerdo”, afirman en la carta.



Mientras tanto, fuentes de la compañía indican que en diversas oportunidades se ha buscado llegar a un acuerdo con los trabajadores y regularizar las cuentas pendientes, pero desde el gremio presentan diversas trabas. Además, explican que el quite de tareas y la paralización de los trabajadores terminaron por complicar aún más la operatoria de la cooperativa. “Cobra, el que trabaja”, rezan desde la empresa.



En el sector se menciona además que el gremio busca desde hace meses el quiebre de la empresa para que un grupo inversor tome las riendas del negocio. Algo que en la práctica parece actualmente poco probable porque lo que necesita SanCor es una inyección de fondos para incrementar su capacidad de procesamiento, además de recuperar el terreno perdido en las góndolas de todo el país.



El consorcio encabezado por el empresario José Urtubey ya no estaría interesado en la empresa y es por eso que el destino de la cooperativa sigue siendo cada vez más incierto.