El precio de la tonelada de soja perforó el piso de 400 dólares tras casi 4 años

Cayó el precio de la soja e inquieta el ritmo de liquidación del campoEste año la cosecha de soja fue más del doble que el año pasado, pero la fuerte baja de los precios en Chicago redundaron en un ingreso de divisas mucho menor al esperado por el Gobierno.El campo liquidó más del doble de la cantidad de soja que había comercializado a esta altura del año pasado. En la campaña 22/23 fueron 11,2 millones de toneladas y ahora van 22,75 millones de toneladas.-luego de casi 4 años- y la posición septiembre cerró a US$379,84 por tonelada).El Gobierno había apostado fuerte a la mejor cosecha, luego del impacto de la sequía durante el año anterior y el volumen cumplió los deseos. Pero los precios internacionales de los granos bajaron fuerte desde noviembre y, lo que iba a solucionar buena parte de los problemas de la economía viene sirviendo sólo para sofocar parcialmente las llamas.Los especialistas del mercado granario miran los números y aseguran que no hay mucha diferencia con años anteriores.“Hasta ahora se vendió el 37% de los granos de los 6 principales cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol) de la cosecha 2023/24, mientras que en la misma semana del año pasado se había alcanzado el 42%. No es una diferencia significativa”, afirmó Ezequiel De Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina.Puntualmente sobre soja, el cultivo que mueve el amperímetro de las divisas, porque lidera la producción en la Argentina y su precio internacional duplica al de los cereales, el economista David Miazzo elaboró un informe para Coninagro en el cual señala que los productores vendieron el 46% de la cosecha de la oleaginosa que acaba de terminar. En las dos campañas previas, en julio se registraba un 45%. Con todo, indica que en los 5 años anteriores, el promedio de ventas en esta época del año llegaba 49% de la producción.De Freijo apuntó que falta comercializar algo más de la mitad de la cosecha: 27 millones de toneladas. Miazzo coincide y calcula que, a un precio FOB de 432 US$/tn equivale a US$ 11.188 millones. De maíz quedan por vender otros US$ 6.000 millones (aunque parte va al mercado interno)”. Con lo cual se podría proyectar una liquidación remanente de divisas de aproximadamente US$13.500 millones.Sobre las perspectivas del ritmo de liquidaciones el consultor agroindustrial Pablo Adreani estimó que “en julio se liquidarían US$ 2.200 millones y en agosto US$ 2.000 millones, porque son meses en los cuales el productor termina de cosechar maíz y paga los insumos de la siembra de granos gruesos”.En ese sentido, estimó que mucho dependerá de cómo evolucione la brecha cambiaria, en el contexto de las medidas que está tomando el Gobierno.Este lunes, según marcó Adreani, “quizás más por influencia de Chicago que por factores argentinos, los precios de los granos bajaron tanto en dólares como en pesos”. Eso no es un incentivo para desprenderse de los granos que en términos económicos, aunque el Estado argentino los cambie por pesos, son productos dolarizados que funcionan como reserva de valor para la actividad agroindustrial.