Luis Caputo: “Del cepo no hay que salir rápido, sino que hay que salir bien"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró en una entrevista radial las explicaciones que habían dado el presidente Milei, y el mismo en un posteo en X, acerca de la nueva etapa del programa económico, en que el gobierno va a la “emisión cero” y el congelamiento de la Base Monetaria, para hacer que el peso sea “recontra-escaso” (Milei dixit), se acelere la “desinflación” y la economía se acerque al levantamiento del cepo.Entrevistado por el periodista Gabriel Anello en el programa, Caputo defendió enfáticamente la política económica oficial, dijo que el dólar blue a 1.500 pesos “no le quita el sueño”, señaló que el Fondo Monetario Internacional nunca le pidió devaluar el peso y que los anuncios de hoy y la política de emisión cero que se pondrá en marcha a partir del lunes derrotarán definitivamente a la inflación.”, dijo el ministro de Economía.Caputo reiteró las explicaciones que ya había dado el presidente de que a partir del lunes se terminarán de cerrar los”grifos” de emisión de pesos. Primero fue el del déficit fiscal, luego el de los intereses por el pago de los “pasivos remunerados” del Banco Central y la próxima semana se cerrarán la canilla de los “puts” de los bancos en el Banco Central, que se veía obligado a comprar bonos previamente emitido por el Tesoro a un precio prefijado a una simple solicitud de los bancos y la de la compra de dólares con emisión de pesos por parte del Banco Central, que luego de comprar dólares a precio oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), venderá una parte de ellos a precio más alto en el mercado de Contado con Liquidación (CCL), suficiente como para “esterilizar” o neutralizar los pesos que había emitido en la operación inicial. Como además esta se había realizado a un precio más bajo, la cantidad de dólares vendidos en la operación posterior será menor a la comprada, con lo que también aumentará la magnitud de reservas en el Banco Central.Por la mañana Milei había fundamentado esta decisión debido a la “anomalía” observada por el gobierno de que los dólares financieros seguían aumentando al mismo tiempo que el Banco Central sigue comprando dólares. Quiere decir, dijo el presidente y ratificó el ministro, que los pesos emitidos para comprar los dólares no tienen una “demanda de contraparte” legítima, sino que son producto de las normas de funcionamiento del mercado cambiario, por lo que el Banco Central congelará o eventualmente reducirá la “Base Monetaria” en la medida que no hay una demanda genuina de pesos.Caputo, sin embargo, fue cauto acerca de cuándo levantar o eliminar el “cepo cambiario”.. Por ahora está siendo más rápido de lo que se esperaba”, señaló, afirmando que al momento de asumir el actual gobierno había riesgo de hiperinflación y hoy ya hay líneas de crédito hipotecario a 30 años de plazo.Además, al igual que Milei, consideró muy positivos los datos de inflación minorista de junio, que en el índice general dieron 4,6 por ciento. Caputo prefirió destacar en cambio la “inflación núcleo” (que excluye precios “estacionales” y “regulados”), que fue del 3,7%, igual que en mayo.El 4,6% de inflación de mayo, subrayó, “fue un muy buen número. Y tengamos en cuenta que tarifas y recomposición de precios relativos pasan una vez. Por eso lo importante es mirar la inflación núcleo para ver cómo está bajando”.Consultado sobre si la inflación “el mes próximo” volvería a bajar, Caputo dijo “esperemos que sí”, pero se cubrió señalando que no hay que mirar tanto el “mes a mes”.“Tal vez julio se mantienen igual porque el dólar subió a $1.400; yo creo que eso no debería tener impacto, aunque sí puede tener un poco de volatilidad”.Siempre sobre la inflación, el ministro recordó que siempre dijo que el peso pasaría a ser una moneda escasa. “En una competencia de monedas, todo el mundo dice que van a buscar el dólar. Pero los mercados buscan el bien escaso, que va a ser el peso, porque los impuestos se tienen que pagar en pesos. Esto va a fortalecer al peso y a contribuir a que la inflación baje más y más rápido”, dijo el ministro.Además, consultado acerca de si el dólar a $1.500 le quita el sueño, Caputo respondió: “No, para nada. Soy un fundamentalista de la macroeconomía. El ministro aseguró incluso que ““¿La brecha se va a volver a acortar”, le preguntó el entrevistador. “Sí, claramente”, respondió Caputo, y precisó que el nivel de la brecha “es importante para la salida del cepo. Este esquema monetario nuevo es para que caiga la inflación. Y así el dólar CCL va a tender a converger al dólar oficial y permitirá una salida del cepo más sencilla y no traumática para los argentinos. No nos apuramos, queremos hacerlo bien. La brecha va a tener a colapsar”.Caputo insistió en que lo más importante para la estabilidad del dólar y los precios es “el orden macroeconómico”.“Uno en la Argentina tiende a pensar que ya las vimos todas. Pero un orden macroeconómico así no se ha visto nunca”. Sí hubo momentos, señaló, donde durante un tiempo hubo cierto orden, apuntando como ejemplos los primeros años de la convertibilidad y los primeros años de la posconvertibilidad. Pero esos momentos de cierto orden macroeconómico, subrayó, “fueron porque antes hubo crisis, pero nunca hubo convicción, por eso la Argentina volvía a las andadas y todo se desbandaba”.Por último, consultado sobre si podría llegar “dinero fresco” del Fondo, Caputo señaló que eso podría ser “en un nuevo programa, que es lo que tenemos que empezar a hablar ahora”.Y cerró: “asumiendo que nos ponemos de acuerdo en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, puede haber plata adicional, sí. No es una garantía, yo no puedo hablar por el FMI. Pero sí puede haberla, claramente”.