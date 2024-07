El Gobierno lanzará créditos para comprar electrodomésticos de menor consumo

El Gobierno espera lanzar la próxima semana un programa de financiamiento para quepara reducir el consumo y evitar mayores saltos en las tarifas. El esquema también estará destinado a pymes e industrias que quieran mejorar su equipamiento.El trabajo en estas nuevas líneas de crédito es encabezado por el equipo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero, no estará encuadrada dentro del programa Cuota Simple que depende de la Secretaría de Comercio y fue extendido hasta fin de año. “Esperamos lanzarlo la semana que viene”, adelantaron a este medio desde Energía.Los aumentos en las tarifas en la primera parte del año fueron superiores al 400% en electricidad y al 1.000% en gas, tanto para usuarios residenciales como para comercios e industrias. A eso se sumará un mayor consumo invernal en el marco de la última quita de subsidios, enfocada en hogares de ingresos bajos y medios, por lo que las boletas llegarán mucho más abultadas en los próximos meses.La preocupación principal de Energía está puesta en los hogares más vulnerables que, según explicaron, acceden a electrodomésticos que son más baratos y tienen un consumo de energía menos eficiente. Esa situación se puede extrapolar a las pequeñas y medianas empresas.Así lo había adelantado Chirillo en el marco de un encuentro de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, en el marco de la visita de la comisaria de energía de la Unión Europea, Kadri Simson: “En los próximos días vamos a anunciar programas de financiamientos para pymes e industrias para que mejoren sus equipamientos para que tengan una mejor eficiencia energética y con eso bajar sus consumos y que sus tarifas no resulten tan altas. Del mismo modo lo haremos con los usuarios vulnerables”.En concreto, entre dos artefactos electrodomésticos (luz) y gasodomésticos (gas) que ofrecen igual prestación, el que es eficiente consume menos energía por lo que el costo para de su utilización es menor.Esa información generalmente se encuentra en lo que se conoce como “Etiqueta de Eficiencia Energética”, las cuales son obligatorias, muy fáciles de ver, siempre se encuentran en forma de adhesivo y tienen una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético, donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética.La etiqueta en cuestión puede encontrarse en aparatos como acondicionadores de aire, refrigeradores y congeladores, lavarropas, microondas, televisores. También se ubican en algunas lámparas domésticas.“El adhesivo en cuestión presenta una barra de colores con formato de escalera y con letras asignadas por orden alfabético. Cada escalón representa un nivel de eficiencia energética: el rendimiento más eficiente está representada por el color verde y la letra A (algunos electrodomésticos incorporaron las categorías A+, A++ y A+++) y aquél menos eficiente, por el color rojo y la letra G”, explicó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).Según, en el Gobierno existe preocupación por el impacto de las tarifas en el bolsillo de los usuarios y en el índice de inflación de estos meses. De hecho, los componentes de transporte y distribución en las boletas de energía iban a comenzar a actualizarse mensualmente por IPC desde julio pero el ministro de Economía Luis Caputo decidió finalmente no avanzar con esa indexación.