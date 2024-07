Dos importantes empresas están despidiendo personal o en trámite de hacerlo

Dos importantes empresas, la automotriz Scania y la fábrica de neumáticos Fate, están despidiendo personal o en trámite de hacerlo en las últimas horas., con motivo de la puesta en funcionamiento de nueva maquinaria que reemplaza funciones que antes se hacían en forma manual., por su parte solicitó a la Secretaría de Trabajo la apertura de un. Según la empresa, en los últimos seis meses acumula una pérdida de 30 millones de dólares.Según datos de ADEFA, en la primera mitad del año la fabricación de vehículos cayó 26,7%, luego de haber registrado en junio una caída interanual de 40,1%.En ese contexto, las fábricas automotrices están concretando achicamientos de turnos y paradas de planta con suspensiones parciales o "banco de horas".También hay retiros voluntarios y despidos, si bien hasta el momento han sido en una proporción inferior a la caída de actividad. Toyota Argentina abrió un retiro voluntario para 400 de sus 8.000 operarios (5% de la dotación) y Renault no renovó los contratos a 270 trabajadores que estaban bajo la modalidad de "eventuales", sobre un plantel de casi 1.800 operarios.En los dos casos, voceros de las empresas señalaron que se debió a la menor actividad, tanto en exportación (Toyota redujo sus ventas a Chile, Ecuador y Perú) como en el mercado interno (Renault).Scania, la automotriz sueca que forma parte de la cámara ADEFA, no produce vehículos en la Argentina. Tiene una fábrica de cajas de cambio y engranajes en la localidad tucumana de Colombres donde trabajan 600 operarios. El 100% de la producción de Scania Argentina se exporta a otras fábricas del grupo en el mundo, en particular a las filiales de Brasil y Suecia.Pese a que la recesión local de los últimos meses no la afectó, la empresa desvinculó a 16 de sus operarios, según denunció la semana pasada el titular de la filial Tucumán del gremio Smata, Luis Diarte.“Vemos con preocupación que se están tomando estas medidas. Nos preocupa la situación del país, de la provincia, de los trabajadores, teniendo en cuenta que se puede profundizar el desempleo”, dijo Diarte al diario La Gaceta.El año pasado, la empresa había concretado una inversión de 18 millones de dólares en su planta de Colombres, con máquinas para la producción de engranajes con un nuevo revestimiento en fibra de carbono", según había detallado el Oscar Jaern, CEO de la filial.Pero esa modernización productiva generó, a su vez, que quedara mano de obra vacante, según admitió este el director industrial de la fábrica, Dante Gonella."En los últimos 10 años se ha venido invirtiendo en nuevos equipamientos con la misma tecnología de punta y procesos automatizados que hoy existen en casa Matriz Suecia. Como resultado de estos procesos, lamentablemente, nuestra plantilla ha debido reducirse en 16 de sus posiciones laborales", dijo el directivo, en una respuesta por escrito a la consulta de Clarín.Si bien desde Smata señalaron que, además de los despidos, en Scania había un programa de "retiros voluntarios", Gonella aseguró que se trata de una modalidad de jubilación anticipada, que fue tomada por un único operario."Consiste en hacer un acuerdo con el colaborador aproximadamente 2 años antes de la edad jubilatoria. Durante esos dos años el colaborador continúa recibiendo su salario. En este período solo una persona optó por avanzar con esta modalidad", agregó el ejecutivo.La única fabricante de neumáticos de la Argentina en manos de accionistas locales (la familia Madanes Quintanilla) solicitó el 1º de este mes la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, para poder efectuar ajustes de personal con un esquema de indemnizaciones más acotado.La semana pasada, luego de presentar su pedido de procedimiento preventivo, la actividad de la fábrica quedó paralizada por una medida de fuerza del Sindicato del Neumático (SUTNA)."Tal como se ha venido informando, la actividad de la Empresa se encuentra expuesta a factores negativos que incrementan severamente el costo de su producción: sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, elevada conflictividad gremial, sólo por mencionar algunos", señaló Fate a través de un comunicado.Agregó la empresa que encabeza Javier Madanes Quintanilla: "La Compañía ya había atravesado un proceso similar a comienzos del año 2019, cuando se encontraba en una profunda crisis con recurrentes pérdidas y elevado endeudamiento, subsanado mediante aportes de capital de sus principales accionistas".La resolución del conflicto quedó en manos del "comité de crisis" de la secretaría laboral. El Articulo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo" habilita a pagar hasta 50% de indemnización a sus trabajadores a la empresa que se encuentre encuadrada en este tipo de procedimiento.Desde Fate no avalaron los números del SUTNA, pero en su comunicado la empresa admitió haber saneado sus finanzas durante el período 2021-2023. Sin embargo, agregaron, la situación de la empresa volvió a deteriorarse este año."El saneamiento financiero logrado en ese momento, el incremento transitorio de los precios internacionales, así como una recuperación del mercado interno, permitieron entre 2021 y 2023 compensar temporalmente la pérdida de competitividad de los años previos y lograr una mejora en los resultados de la Compañía, después de cinco años consecutivos de fuertes pérdidas iniciadas en el año 2016", señaló el comunicado empresario. "Sin embargo, la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna (-30%), origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado. Sólo en los primeros seis meses de 2024 las operaciones de la compañía generaron una pérdida estimada de 30 millones de dólares".