La cosecha de soja es más del doble que el año pasado a nivel nacional

Cosecha de sorgo en Argentina

Cosecha de maíz en Argentina

La cosecha de soja a nivel nacional concluye con una producción acumulada de 50,5 millones de toneladas y un rinde medio que se ubica en 29,9 quintales por hectárea, según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).Aunque quedan lotes por recolectar en sectores del centro y sur de Buenos Aires, que no modificarían la actual estimación de producción, esta cifra significa un repunte del 119,57% frente a los 23 millones de la campaña pasada, cuando una fuerte sequía impactó al sector.A su vez, el volumen obtenido representa un aumento del 6% respecto al promedio del período de 2018 al 2022, que fue de 47,4 millones de toneladas. En tanto, el rendimiento medio, de 29,9 quintales, el segundo más alto de las últimas 5 campañas.Por otro lado, la cosecha de sorgo granífero tuvo un importante avance de 16,6% durante los últimos 15 días. En este contexto, la proyección de producción desciende a 3 millones de toneladas. Es decir, 500.000 menos (14,29%) que en el reporte anterior.“Los colaboradores reportaron que los golpes de calor y la falta de agua, sumado a algunos focos de pulgón amarillo y presencia importante de aves, produjeron una reducción significativa en los rendimientos de los planteos sembrados desde diciembre en adelante, situación que no permitirá alcanzar las proyecciones iniciales”, explicó el informe.El norte del área agrícola, el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el Núcleo Norte fueron las zonas que explicaron la variación en los rindes esperados, aunque en gran parte del área agrícola no se alcanzaron los resultados inicialmente pronosticados.Durante los últimos 7 días, la cosecha de maíz grano comercial avanzó fuertemente, sobre todo en el norte y centro del área agrícola. Luego de un avance intersemanal de 8%, se ha cosechado el 62,9% del total estimado, con un rinde medio de 67,5 quintales por hectárea.En lo que respecta a los resultados obtenidos hasta el momento, se reportan rindes que oscilan entre los 25 y 30 quintales por hectárea en el NEA, con el 60 % de los lotes cosechados en esa zona. Fuente: (LaVoz)