Milei habló de "cambio de régimen monetario", impuesto PAIS, inflación y dólares

Política El Gobierno consiguió la sanción definitiva de la Ley Bases y del Paquete Fiscal

El Gobierno irá hacia un nuevo programa monetario, y entre las medidas que se esperan está la reducción del impuesto PAIS que se aplica a las operaciones con dólar oficial. La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y hoy ratificada por el presidente Javier Milei, luego de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. La reducción será de 10 puntos.El Presidente aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario". Además, confirmó que Federico Sturzenegger "se incorpora la semana que viene al Gabinete".De esta forma, el impuesto PAIS por el cual hoy se aplica un extra de 17,5% a las operaciones en dólares en el mercado oficial, bajará a 7,5%. El mercado ya esperaba esa medida, que Milei pronosticó que se hará efectiva para agosto, pero especula también si será acompañada por una aceleración de la devaluación.El Presidente evitó ponerle un precio al dólar. De hecho, Milei aseguró que no le preocupa el dólar. Milei afirmó que "no le preocupa” el valor del dólar: "Vos hoy no comprás dólares libremente porque todavía tenemos el cepo. Lo comprás por una vía indirecta, vía bonos. El problema es que el bono es un mecanismo indirecto. El dólar no solo esta reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono".Y además, reiteró que siguen avanzando en la eliminación del cepo cambiario, aunque aún no tiene fecha. La última especulación hablaba de que sería hacia fin de año."Lo que viene de acá para adelante es... Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario. Estamos apostando a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varié más", detalló el mandatario.Por otro lado, consultado en LN+ sobre la dolarización, dijo que se dará "naturalmente" en el marco de la "competencia de monedas". "El peso no va a desaparecer, pero lo que tenemos que hacer es que no siga creciendo", afirmó. Y sentenció: "Desde mi punto de vista me gustaría sacarlo, para no emitir"."Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados", puntualizó.“Estamos trabajando en darle una solución, por eso es tan importante. Yo te diría, la verdad, que la tarea de Bausili y Pablo Quirno es monumental porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que era en el Tesoro. Porque la contracara de esos son los 45.000 millones de dólares que se robaron del Banco Central del gobierno anterior", afirmó también.Respecto a la inflación, Milei consideró que "la tendencia sigue siendo a la baja", aunque reconoció que el proceso puede tener repuntes mientras se terminan de acomodar los precios relativos. Cabe señalar que para lo que fue junio, las consultoras calculan que fue cercana al 5%, algo mayor a lo que fue la de mayo de 4,2%.“No me preocupa que (sea superior a 5%) La tendencia es a la baja. Pero creer que no puede tener un serrucho es un error conceptual enorme. Lo que hay que estar mirando es la ‘core’ (núcleo) y la mayorista. Hay un piso de 2% que es la tasa devaluatoria (del BCRA). En el medio hay recomposición de precios relativos, que no es inflación.En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado anticipó que tomará acciones contra las prepagas si siguen en alza: "Si cometen excesos, volveremos a recurrir a defensa de la competencia"."Esa maniobra tuvo una intencionalidad política porque cuando vos mirabas la evolución de los precios te dabas cuenta de que no tenía que ver con las correcciones que uno hubiera esperado a la luz del desfasaje que tenían, que era de 17 puntos porcentuales", argumentó el Presidente.En cuanto a la marcha de la economía, el mandatario precisó: "Ya se está moviendo y hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida. Cuando pasa el pánico se empieza a expandir el consumo, hay recomposición de salarios reales y de jubilaciones y el gasto público en términos reales cayó 30%, lo que implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI, que ahora vuelve para que la gente lo pueda usar... En diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy discutimos los créditos hipotecarios".“La economía encontró un piso y está rebotando. En seis meses evitamos una hiper e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humidad. Por eso el logro es enorme. La caída fue menor de lo que podía esperarse. La economía se está moviendo. Algunos van primeros y otros irán después. Hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida”.“El salario real está arriba de noviembre. Estamos mejor que cuando asumimos”, remarcó Milei.Para Milei, "el salario real está mejor" que cuando asumió el pasado 10 de diciembre y consideró que "las jubilaciones están arriba y en dólares se duplicaron".Consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono a los jubilados, respondió: "Nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y los números fiscales. No vamos a engañar a la gente, mentirle, dándole cosas que no hay y después eso termina en emisión monetaria y el efecto agregado es peor".El presidente aseguró que "depende de los números fiscales" la posibilidad de un nuevo bono para los jubilados.“Yo no voy a llorar por la herencia, porque en condiciones normales no tenés un presidente libertario, tiene que estar todo muy roto. Era mucho más fácil arreglarlo si estallaba, pero ellos esperaban que nos estallara todo y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero volvían al poder, todo el ajuste se hacía por las malas, todo era culpa de los libertarios e ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias", resumió.Sobre el desembarco de Federico Sturzenegger en el Gobierno, Milei adelantó: "La semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico".Javier Milei adelantó que creará un nuevo ministerio para continuar con el proceso de reformas que será encabezado por Sturzenegger. "Ayer estuvimos trabajando tres horas con él. Vamos a crear un ministerio que tiene como misión continuar con el proceso de reformas. Es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo, poniéndole musculatura al largo plazo", manifestó.“La verdad es que es una discusión muy chiquita, de criaturas preadolescentes. Es el mismo mecanismo de Petro, del de Sánchez. Lula se metió activamente en la campaña electoral nuestra. Las cosas que yo les dije son ciertas. Acaso no fue preso por corrupto o acaso no es comunista. ¿Estamos tan enfermos de corrección política que no se puede decir la verdad? ¿Los que mintieron durante la campaña y participaron activamente exigen que se les pida disculpas porque se les dijo la verdad?”“Con el papa me equivoque. Él tiene un pensamiento que tiene que ver con su visión de Jesuita. Y algunas cosas no las comparto”.