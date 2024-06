Para FUCOFA, en “2025 se recuperará la cantidad de ganado en Entre Ríos”

Al cabo de la primera campaña de vacunación de 2024, la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa) dio a conocer la actualización de la población ganadera de la provincia. Se trata de 4.336.712 animales en total.La entidad de los productores -gestionada desde sus tres principales organizaciones gremiales- conduce y gestiona la lucha sanitaria con personal capacitado que visita la totalidad de los establecimientos de la provincia, dos veces al año. En consecuencia, la información expresa la realidad de la cadena de valor primaria en cuanto a su volumen.Ante este panorama, el presidente de FUCOFA, Héctor Reniero, expresó a Elonce que “la gran parte se atribuye a la mortalidad es por la sequía y mucho depende de las cuestiones climáticas, tanto en la sequía como en las inundaciones se pierden cabezas”.Tal y como se había anticipado de acuerdo a los informes preliminares, los datos definen que el stock se redujo en unas 230.000 cabezas, comparando con el ciclo anterior. “Venimos de un severo período de sequía. Hay productores que han perdido sus animales y no es fácil recuperarse de esa crítica situación” había dicho el titular de la Fundación, Héctor Reniero, en el momento de dar a conocer los primeros datos.Por otro lado, mencionó que también existen muchos problemas particulares que tienen con productores con la hacienda, “hay veces que no pueden vacunar las vacas porque no se nuestra lo demás”.En torno a la vacunación, el presidente de FUCOFA detalló que desde la Fundación sufrieron algunos “embate por parte de algunas empresas o laboratorios que han decido sobre la campaña”. En este sentido, señaló que “cuando ya habíamos iniciado la campaña de vacunación, comprando las dosis anticipadas y pactando un precio en los laboratorios, pero las empresas informaban que las vacunas en Brasil se conseguían más baratas, pero no ocurrido”.Tras realizar todo un estudio, se constató que dichas dosis no tenían las cepas que utilizábamos, ya que del SENASA se determinó una vacuna tetravalente y desde el laboratorio, (de Brasil) se usaba una bivalente. En este marco se resolvió devolver ese 23% en la próxima campaña”