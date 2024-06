Se alcanzó el mejor registro de los últimos 30 años en alimentos y bebidas

Foto: Imagen ilustrativa de una góndola Crédito: NA

Los precios de los alimentos y bebidas no habrían tenido variaciones durante la tercera semana de junio, al registrar una inflación del 0%, según reveló un estudio de la consultora Econométrica.



La medición realizada se centró en el estudio de 8.000 precios de supermercados online y registró que los valores de la categoría se mantuvieron iguales en la semana pasada respecto a los 7 días previos, algo que no sucedía hace 30 años.



El informe detalló que el rubro alimentos y bebidas tuvo un aumento del 0,1% en los últimos quince días, al exhibir una suba de una décima en la segunda semana del sexto mes del año y no registrar variaciones (0,0%) en la tercera semana.



En cuanto al dato de la primera semana, el reporte reflejó que el costo de la categoría trepó un 1,2%. De esta manera, la consultora estimó que la inflación del mes en alimentos y bebidas alcanza el 2,4%, a falta de una semana para que finalice.



En este sentido, durante el mes pasado, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se desaceleraron respecto de abril, al caer del 6% al 4,8%, mientras que los de las bebidas alcohólicas y tabaco, treparon un 6,7%, según el INDEC. Ambas categorías se ubicaron por encima del IPC general que fue del 4,2%.



En lo que va del año, los alimentos y bebidas acumulan una suba del 65,6%, mientras que las bebidas alcohólicas y tabaco se encarecieron un 80% en los primeros cinco meses del año, de acuerdo a la medición oficial del INDEC.



En la variación interanual, en tanto, los alimentos y bebidas registraron en mayo un aumento de los precios del 289,4% a nivel nacional. En el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco, la inflación del quinto mes del año frente a la del mismo mes de 2023 fue del 266,3%.



Fuente: NA