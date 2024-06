Ganancias: cuánto se actualizaría el piso y qué pasa con el debate en Diputados

Política El oficialismo busca avanzar en acuerdos sobre ganancias y bienes personales

Meta fiscal comprometida

Revertirlo en diputados

La estrategia en Diputados

A pesar de que el Gobierno festejó la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal en el Senado,y de no revertirse en la Cámara de Diputados comprometería aún más la meta fiscal por la actualización próxima del piso.Con 31 votos a favor y 41 en contra, la propuesta del oficialismo de volver al esquema de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones,(22% más alto en el caso de patagónicos), no obtuvo la mayoría en la Cámara alta.Ese resultado deja vigente, aunque con posibilidades de cambio,y candidato a presidente, Sergio Massa, que estableció un piso mensual de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).Un valor que en menos de un mes debería ajustarse. "A los fines de la determinación del gravamen se deberá considerar (...) al comienzo del período fiscal, el valor del SMVM vigente el 1° de enero de ese año,", se estableció en la Ley 27.725.De esta forma, el monto a partir de lasino que aumentaría frente a las actualizaciones que tuvo en los últimos meses.Ante la falta de acuerdo entre los sindicatos y las empresas en la última reunión del Consejo, nuevamente fue el Gobierno quien fijóY si bien, se aguarda la convocatoria por parte del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, por el mes junio, de base el piso dePese al festejo inicial,rechazado compromete la meta fiscal del déficit cero que se fijó para el primer año de gestión., horas después del tratamiento en la Cámara alta. Y es porque en la tabla que compartió el Ministerio de Economía en diciembre, se pretendían ingresos por 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) por la reforma del impuesto.Una proyección que luego se moderó ante los cambios que se introdujeron en la redacción. "", destacaron en el informe que presentó el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse en el Senado.En el último detalle que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI),. Con todo, el detalle en el último staff report del organismo indica que el paquete fiscal sumaría en conjunto 0,38% del PBI y tanto para el Gobierno como para el organismo, es importante que puedan revertir el resultado del Senado en estos puntos.En total se esperan llegar a aumentar ingresos en 0,59% del PBI, detalló el FMI. Para eso además agregan otras medidas como lapor el pago de dividendos, medida que le valió al Gobierno un 'waiver' del Fondo.Frente al regreso a la Cámara de origen, y el abanico de opciones que se presentan, en cuanto al impuesto a las Ganancias,y de los intereses de créditos hipotecarios UVA."En lo que respecta al tema impositivo, allí sí hubo algunos rechazos, especialmente en Ganancias y Bienes Personales.", declaró reciente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala en referencia a la última versión.Pero con una sesión en Diputados el jueves 27 de junio para revertir el rechazo, y que se logre, solo le dejaría a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Florencia Misrahi, un día hábil para reglamentarlo antes del 1° de julio. Fuente: (ElCronista)