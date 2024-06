Baja el dólar blue y suben los bonos tras aprobación de Ley Bases

Qué pasa con los bonos



La mirada del mercado

El dólar blue baja y opera a $1.190 para la compra y a $1.220 para la venta este jueves según un relevamiento en las cuevas de la City. En las primeras horas de la rueda del miércoles, la cotización había cotizado a $1.285. Mientras que el sector financiero lidera las ganancias entre las acciones argentinas. Los GD suben hasta 5,1% y el riesgo país retrocede más de 100 unidades.El billete paralelo cede $65 este jueves, mientras el mercado reacciona de manera eufórica a la aprobación de la ley Bases en el Congreso Nacional. En consecuencia, la brecha con el oficial se ubicó en el 35,03%.Cabe resaltar que el tipo de cambio paralelo cayó $10 el miércoles y subió $15 el martes, tras haber sumado otros $15 en la jornada del lunes. Asimismo, el blue se mantuvo muy cerca de las cotizaciones del MEP y el CCL.Los últimos días estuvieron marcados por varios "ruidos políticos" principalmente la falta de acuerdo en la Cámara de Diputados, donde se dio media sanción a la modificación de la fórmula jubilatoria. Además será determinante qué sucederá con la ley Bases y si se renuevan o no los u$s5.000 millones del swap con China.Para el experto, "lo lógico sería que las cotizaciones de los paralelos bajen si se aprueba la ley porque se disipa parte de la incertidumbre generada en términos políticos y podría llegar a mantenerse una tendencia alcista si no se aprueba o hay modificaciones, entendiendo el vacío de poder existente que tiene el Gobierno".Entre otros factores que afectarían la cotización, Glustein mencionó también el pago o renovación del swap a China y la liquidación del sector agro.En el mercado oficial de cambios, el dólar sube 50 centavos y cotiza a $902,50.En los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de junio cae 0,2% a $918, mientras que para finales de julio se cede 0,5% hasta $953. Para finales de agosto recorta un 0,7% a $995 y hacia fin de año se hunde 0,5% a $1.174.En los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de junio cede un 0,1% a $920, mientras que para finales de julio recorta 0,1% a $958. Para fines de agosto cae 0,1% a $1.001 y hacia fin de año sube 0,3% a $1.180.El dólar MEP cotiza a $1.273,90, por lo que la brecha con el oficial ascendió al 41,2%.El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,54 y el spread con el oficial se ubicó en el 44,7%.El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) culmina en $1.474,40.El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.303,12, según Bitso.Los bonos nominados en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street ya están festejando la aprobación de la ley Bases y el riesgo país registra su mayor baja en dos meses. El Gobierno logró algo de alivio luego de la votación y de la renovación del swap con China, que evitó el pago de u$s5.000 millones entre junio y julio.El mercado muestra su entusiasmo en el segmento de renta fija, con ganancias de entre 4,5% y 5,1% en los títulos bajo ley extranjera (GD), mientras que entre los sujetos a ley local los aumentos son liderados por el AL29 (+2,2%). En ese marco, el riesgo país baja 102 unidades (-6,8%) hasta los 1.382 puntos básicos, lo cual significa el mayor retroceso desde mediados de abril.En cuanto a la renta variable, las subas de los ADRs son encabezadas por el sector financiero, con Grupo Supervielle a la cabeza (+12,3%). Detrás le siguen BBVA y Banco Macro, con alzas de más de 7%.Mientras tanto, el S&P Merval trepa 2,6% en pesos. Al igual que en Nueva York, la principal mejora la arroja Supervielle (+9,2%).El proyecto de ley Bases fue aprobado después de un debate maratónico. En la votación de cada artículo en particular se aprobó el RIGI, que otorga una extensa lista de beneficios para las empresas que quieran invertir en Argentina, pero hubo algunos puntos del paquete fiscal que no lograron mayoría, como la suba del impuesto a las Ganancias.Finalmente, el proyecto de la Ley Bases fue aprobado en la Cámara de Senadores, un hecho que el mercado esperaba con ansias. "Vemos como positivo lo que ocurrió en el Senado durante la madrugada de hoy dado que la mayoría de los articulo de las leyes fueron aprobados con cambios relativamente benignos", sostuvieron desde Balanz."Creemos que este escenario es positivo para los precios, y podríamos ver suba en los GD en torno al 3-5% durante la jornada de hoy. Si en Diputados se logra insistir con la redacción original de ganancias, creemos que los precios van a llegar a tocar nuevamente sus máximos recientes", acotaron.Por su parte, para Delphos Investment fue lógico que el Merval se haya tomado un respiro desde su tendencia alcista en medio de la incertidumbre, pero avizoran un nuevo repunte tras la votación en el Senado. "No sorprendería que el Merval vuelva a su techo de rango y, si seguimos la lógica del mercado pre-dictamen, podríamos esperar que el índice rompa con este sendero lateral para ascender por sobre el techo de los 1.350 dólares. Pero, esto implicaría una suba del 13%, por lo que, de tener lugar, no sorprendería que sé de en más de una rueda", detalló la entidad.Durante la tarde de hoy Indec dará a conocer la inflación minorista nacional para el mes de mayo, con la expectativa siendo la de una nueva desaceleración en la marcha mensual general de los precios, así como del registro núcleo. A modo de referencia, el REM-BCRA apunta a una inflación de 5,5% m/m en el mes mientras que para la CABA la inflación de mayo desaceleró a 4,4% m/m. (Ámbito)