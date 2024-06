El dólar blue cerró a $1.295 y Caputo debió salir a negar devaluación

En otra jornada tensa en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió salir a negar una nueva devaluación, el dólar blue tocó un nuevo récord de $1.300. Finalmente, cerró a $1.265 para la compra y a $1.295 para la venta.El Banco Central (BCRA) vendió reservas por tercera rueda consecutiva, al terminar su intervención en el mercado de cambios con un saldo negativo de US$ 31 millones. De esta manera, desde el viernes pasado perdió casi US$ 70 millones.En tanto, las reservas de la autoridad monetaria cayeron más de US$ 200 millones en los últimos tres días hábiles y los activos internacionales del BCRA se posicionaron en US$ 29.210 millones.El lunes los agroexportadores ingresaron al mercado oficial apenas US$ 63 millones, un número bajo que refleja la demora en la liquidación de exportaciones.El mercado mira de cerca el desenlace de la ley Bases en el Congreso Nacional, además de analizar las consecuencias del pago del swap con China.El tipo de cambio paralelo subió así $15, tras haber sumado otros $15 el lunes. El tipo de cambio informal se mantiene muy cerca de las cotizaciones del MEP y el CCL.El dólar MEP cotiza a $1277,74, por lo que la brecha con el oficial desciende al 41,6%. El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.300,61 y el spread con el oficial se ubica en el 44,1%.La brecha con el oficial se ubica en el 43,5% y se acerca al 45%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se mantienen a $1.473,60.El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.301,99.Entre los operadores caen mal las tensiones políticas por la falta de acuerdo en el Congreso.Será determinante qué sucederá con la ley Bases y el paquete fiscal.En los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de junio cede 0,1% a $920, mientras que para finales de julio recorta 0,6% a $958,50. Para fines de agosto sube 0,5% a $1.002 y hacia fin de año sube 0,8% a $1.179. Fuente: (NA)