El dólar blue subió nuevamente, avanzó quince pesos y se acerca a los $1.300

El dólar blue comenzó la semana subiendo quince pesos. La divisa paralela continúa con presión alcista al igual que la semana anterior. Este lunes el billete se cotizó a $1.250 para la compra y $1.280 para la venta y pone foco en su máximo nominal de $1.300.El lento transitar de la Ley Bases y el paquete fiscal por el Congreso y la media sanción que logró la oposición en la reforma jubilatoria no es un buen resultado para un Gobierno que tras cumplir seis meses en el poder no pudo sancionar una sola ley.Tras la corrección del tipo de cambio mayorista en tres pesos llevándolo a $902 y compensando los días sin actividad por el fin de semana, la brecha cambiaria con el blue se ubica en 42,46%.A diferencia del blue, los dólares financieros cotizaron a la baja. El dólar MEP cedió $6,44 para finalizar la jornada en $1.275,89 y el contado con liquidación hizo lo propios en $8,58 para quedar unos pesos arriba de los $1300.El economista Gustavo Ber sostuvo que ante la expectativa que despierta el escenario político, los dólares financieros siguen más sostenidos cerca de los $ 1.300, con una ¨brecha¨ ya cercana al 45% cuya ampliación debería evitarse - a través de señales políticas y económicas que transmitan tranquilidad - a fin de no afectar la positiva expectativa inversora que vino jugando a favor desde el comienzo.El valor del billete en el Banco Nación es de $920,50 y en el promedio de los bancos es de $940,56.El Banco Central vendió dólares por segunda jornada consecutiva, algo que ocurre por primera vez en la gestión de Javier Milei.La autoridad monetaria tuvo que asistir a importadores por nueve millones de dólares en un mercado que movió unos US$248,18 millones.En lo que va del mes el organismo tiene compras netas por US$90 millones.Las reservas brutas del Central, cayeron unos 61 millones de dólares hasta los US$29.236 millones. Fuente: (NA)