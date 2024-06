Los saldos en Mercado Pago pagarán menos intereses tras resolución del Central

Mercado Pago y la devolución del dinero

El Banco Central y Mercado Pago

Ante la baja de tasas de plazo fijo que quitó poder de ganancias a los pequeños ahorristas, ahora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó una decisión que beneficia a la billetera digital Mercado Pago. Como adelanto, esto perjudica a los titulares de cuentas que contaban con una compensación por mantener el saldo en su cuenta.La medida está vinculada con la derogación de una resolución del Banco Central que databa del año pasado. Ahora no solo mantiene vía libre para que Mercado Pago realice intermediación financiera y colocaciones en fondos de inversión, sino que admite que los intereses no vayan todos al usuario de la cuenta, sino que la empresa se quede con las ganancias.De esta manera, el BCRA le allanó a Mercado Pago -billetera digital de Mercado Libre- captar los depósitos del público, depositarlos en la entidad financiera que mejor le pague y quedarse con ese rendimiento y ni siquiera le exige cumplir las mismas normas del BCRA que sí deben cumplir los bancos.De acuerdo a esta resolución, que divulgaron desde Crónica sobre datos del BCRA, Mercado Pago se puede quedar con el rendimiento del dinero de los usuarios, pero los usuarios asumen el riesgo. Este accionar fue algo polémico y señalado por algunos usuarios como otra decisión de privilegiar a la empresa de Galperin.A través de la Com A 8038, el BCRA informa sobre la derogación de la Comunicación “A” 7825 y adjunta las hojas que la reemplazan en las normas del Sistema Nacional de Pagos (SINAP). Así, dejó sin efecto las disposiciones de la Comunicación “A” 7825, que regulaba los servicios de pago ofrecidos por las entidades financieras.Cabe destacar que esa resolución del 24 de agosto de 2023 ponía límites. “Establecer que la retribución que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) perciban por los saldos en pesos de las cuentas de depósito en las entidades financieras, en las que se depositen los fondos de sus clientes, deberá ser trasladada totalmente a esos clientes”, reza el texto.Ahora, esa disposición quedó derogada.El Banco Central que conduce Santiago Bausili favoreció en cierto sentido a la empresa del Galperin en el uso de DEBIN, es decir, transferencias pull sin consentimiento, por lo que torna más vulnerables al ciberdelito a los usuarios de medios de pago digitales.En la misma resolución, el BCRA eliminó el arancel del 0.3% para las transferencias sin consentimiento. De esta forma el BCRA saco el único elemento que penalizaba las transferencias sin consentimiento, que facilitan el fraude.Ante esto, Mercado Pago (MP) termina en una situación incluso mejor que la inicial. No solo puede operar con DEBIN, sino que ahora lo hace libre de aranceles. Esto fue advertido como un gran retroceso que hace el BCRA en términos de seguridad e integridad de los medios del pago.Además, hay más medidas a favor de Mercado Pago. La Com. “A” 8032, por ejemplo, le permite a MP cobrar un 0.07% a los bancos emisores por pagos que se hagan con Tarjeta de Crédito mediante la lectura de QR. Eso significa una nueva fuente de ingresos para MP.A partir de esta norma, cuando se hagan pagos con Tarjetas de Crédito con QR, MP va a cobrar un 0,07% adicional, además de lo que cobra como adquirente por sus QR.