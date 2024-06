Caputo dio definiciones sobre inflación, dólar, jubilaciones y otros temas

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista televisiva en la que se refirió a la evolución de la actividad económica, el alza en el dólar, la caída en la inflación y el impacto de las medidas sobre las jubilaciones. También se refirió a las condiciones para levantar el cepo y habló del rol que tendrá Federico Sturzenegger en el gabinete."Ratifico que lo peor ya pasó; hay signos de recuperación en mayo en varios sectores: producción y venta de autos, energía, hierro y acero, ni hablar el sector bancario, con los créditos hipotecarios, los ingresos también se están recomponiendo fuertemente"."Claramente se siente en el bolsillo, la masa salarial y las jubilaciones también"."En mayo la economía pegó la vuelta"."Siempre dijimos que iba a ser duro, y lo es... así que a toda esa gente, el agradecimiento por aguantar"."Pero el nivel de esperanza que tiene la Argentina se dio vuelta: la mayoría de la gente entendió que este es el camino, no se comen más el cuento del populismo, que era una estafa piramidal: imprimo plata y la regalo... si fuera un modelo razonable, se aplicaría en otros lugares del mundo... esto es fáctico, no podemos discutir esto... no lo discute nadie: lo discute el militante o el que es fanático"."En la administración pasada las jubilaciones cayeron 24% en términos reales; hoy las jubilaciones de la gente que efectivamente aportó van a estar en junio 3% arriba en términos reales, desde fines de noviembre a junio"."Las jubilaciones le están ganando a la inflación; y en dólares están ganando el doble"."Cuando mirás los que no aportaron, eso está 3% abajo; los que aportaron están 3% arriba"."Están queriendo petardear el equilibrio fiscal, porque saben que es el corazón del plan; por eso apuntan ahí".“No nos fijamos una fecha exacta porque no tenemos la bola de cristal”.: “Una es el equilibrio fiscal. Dos es tener solucionado el problema del stock heredado. Tercero es haber solucionado el flujo. Y por último que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados. Hoy la que se cumple es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo lo hemos solucionado en un 75%. Estamos lejos en la relación de reservas con pasivos”“A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente""Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos”.El pronóstico del ministro de Economía para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo: “Estaría debajo de los cinco puntos”"Trabajamos para bajarlo. Si la ley (Bases) pasara, estaríamos en 1000 puntos”.“Normalmente, las variables financieras reaccionan de acuerdo a la situación económica. Pero movimientos como el del dólar, que pasó de estar tranquilo en 1100 a estar 1300, hoy en día obedecen a la política" ."No tiene que ver con economía. Nosotros ahora estamos en superávit fiscal, comercial y de moneda corriente”."Al Presidente le sobra determinación, coraje y convicción; le falta apoyo político, que nos falta a todos... más apoyo político"."A Sandra Pettovello le sobra coraje también, ovarios; y le falta que la dejen trabajar tranquila"."A mí no me sobra nada; prefiero decir que al equipo económico le sobra vocación de servicio... y una lista de cosas nos falta a nosotros: nos falta tiempo, nos faltan seguramente muchas cosas"."Es muy buena la relación con (Federico) Sturzenegger"."No va a estar en mi equipo, porque tiene peso propio"."Hace un trabajo específicamente que está buenísimo, porque nosotros no tenemos tiempo para hacerlo... es un tema de tiempo físico: no tenés tiempo de estar mirando todas esas cosas que en mediano plazo son reformas espectaculares y que son importantísimas"."Cuando pusieron en el DNU todas las empresas que iban a privatizar yo dije: es exagerado... pero tiene razón Fede, porque como son todas cajas, no te sirve eficientizar: hay que sacarlas para que no haya cajas y haya cada vez menos incentivos a que la gente venga a la política a hacer plata".