Casino de Gualeguaychú pagará sueldo en dos partes y aguinaldo en cuatro cuotas

En la provincia de Entre Ríos, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) posee 31 casinos y salas de juego en la gran mayoría de las ciudades. Una de ellas es Gualeguaychú.



En la semana, la firma Newtronic que administra el casino en dicha ciudad envió una carta a los sindicatos que representan los trabajadores informando el pago del salario de mayo en dos cuotas y un cronograma de cuatro pagos para el aguinaldo.



La nota fue dirigida tanto al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA) como al Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), según señala el portal R2820.



Allí se justificó la medida en la "crítica situación que está viviendo la sociedad que repercute en nuestro sector y la economía del país, como ustedes saben y lo viven a diario en cada Sala de la Empresa" y agregan que se toma "a los efectos de no afectar puestos de trabajo, no realizar ningún recorte operativo, siendo una de la pocas empresas que mantiene integro el plantel de personal, así como también respeto aumentos y ajustes sin ninguna objeción".



Respecto de los salarios del mes de mayo se abonó un 60 por ciento este viernes 7 y el saldo restante se pagará el viernes 14 de junio. A su vez, sobre los pagos del aguinaldo, la empresa dijo previsto adelantar una parte de las cuotas en junio para culminar su cobro en los primeros días del mes de julio. El "viernes 21 de junio se pagará un adelanto siendo aproximado al 25%, el viernes 28/6 otro 25%, el viernes 6 de julio un 25% y el viernes 13 el restante 25%".



Finalmente, la gerente de Recursos Humanos de Newtronic, Valeria Acebal, expresó que "esperamos y deseamos sortear esta difícil situación para no afectar ni un solo puesto de trabajo. Dejamos aclarado el firme compromiso que, en el caso de encontrar recursos, se pueda adelantar alguna de las fechas mencionadas para el pago".