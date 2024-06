Cuenta remunerada ofrece rendimiento superior al 40% anual

Desde este martes, las personas usuarias de Ualá que hayan abierto una Caja de Ahorro en pesos en Uilo a través de la aplicación, empezarán a recibir un rendimiento anual del 41% sobre el saldo depositado, superando el retorno actual de un plazo fijo promedio (30% anual) y de Mercado Pago (32,59% anual).La apertura de la Caja de Ahorro en Uilo es "fácil, segura y se gestiona 100% de forma digital a través de la app Ualá", indicaron desde la fintech. Asociada a una clave bancaria uniforme (CBU), esta cuenta no conlleva costos de apertura ni de mantenimiento. El beneficio del rendimiento se aplicará automáticamente a todos los usuarios con saldo en cuenta desde $10.000 y hasta $500.000, sin la necesidad de solicitar un producto adicional o mover la plata de un lugar a otro.“Tanto nuestros usuarios actuales con una Caja de Ahorro en Uilo como aquellos que decidan abrir una, tendrán ahora acceso a una TNA de 41% de rendimiento. Decidimos ofrecer este beneficio como un diferencial en nuestra propuesta de valor que ya incluye una variedad amplia de productos, en el marco de un escenario económico desafiante en el que prácticamente no existen opciones similares. Nuestra prioridad es acercar soluciones accesibles para todos, brindando más oportunidades para los usuarios”, mencionó Pablo Savoldelli, Director de Wealth Management de Ualá.Además, cabe recordar que cualquier persona puede optar por recibir la acreditación de su sueldo en su Caja de Ahorro en Uilo dentro del ecosistema Ualá. Quienes elijan esta opción o programen a través de la app un ingreso mensual de $150.000 pesos o más, no sólo podrán beneficiarse del rendimiento mencionado, sino que también tienen acceso a promociones y beneficios exclusivos, lo que les permitirá ahorrar hasta $45.000 al mes.Sólo es necesario seguir los siguientes pasos:• Actualizar o descargar gratis la app Ualá desde el Play Store o App Store.• Seleccionar el banner que invita a abrir la Caja de Ahorro en Uilo.• Aceptar los términos y condiciones junto a la política de privacidad.• Una vez finalizado el proceso, el usuario tendrá disponible su Caja de Ahorro en Uilo y podrá acceder al beneficio del 41% de rendimiento anual.La remuneración de la cuenta se suma a la amplia propuesta del ecosistema Ualá, que incluye la posibilidad de constituir Plazos Fijos con Uilo, con la tasa más alta del mercado y de acceder a un Fondo Común de Inversión Money Market vía Ualintec Capital, disponible las 24 horas. También permite invertir en Dólar MEP, CEDEARs, Acciones y Bonos, con Ualintec Capital a través de la app.