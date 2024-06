Sin boom de uruguayos, Gualeguaychú siente el fin de su “primavera económica”

Foto: Preocupa la baja de ventas en comercios de Gualeguaychú Crédito: Diario El Argentino

La llegada del turismo uruguayo que “arrasaba con todo a su paso” en Gualeguaychú ya no es tal, sino que la situación es bien diferente y el mayor impacto recae sobre la hotelería y la gastronomía local.



"Experimentamos una gran caída en el consumo debido a dos factores: la ausencia de uruguayos y la inflación. Los uruguayos solían venir a nuestra ciudad por ser una localidad costera y limítrofe. Nosotros vivimos una 'primavera' económica en comparación con el resto del país", explicó Federico Laderach, del Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú. "Es una situación similar a lo que les ocurre a los chilenos con la llegada de visitantes argentinos".



Señaló que la caída en las ventas ha sido abrupta. "Si comparamos la situación actual con la del año pasado, hablamos de una disminución del 60% en las ventas. Sin embargo, esta comparación puede ser engañosa porque no todos los años contábamos con la afluencia de uruguayos. Comparando con otros años, la caída es del 40%, especialmente en el sector gastronómico y hotelero".



"En su momento, ocho de cada diez autos en el centro eran uruguayos, lo que generaba un consumo muy importante en todos los rubros", agrega. "Ahora, debemos reestructurarnos y adaptarnos. Antes, los precios aquí en Gualeguaychú subían por la gran demanda, pero ahora hay que reestructurarse".



Laderach también mencionó al diario El Argentino a la inflación como otro de los factores que afectó al consumo local. "El argentino consumía cada vez menos debido a la inflación. Ahora solo quedan los clientes habituales, pero con precios por encima de la media provincial".



En respuesta a esta nueva realidad, los comercios de Gualeguaychú están replanteando sus estrategias de negocio. "Ahora, no se trata solo de despachar, como pasaba con los turistas uruguayos; ahora hay que salir a vender activamente, de reconquistar el mercado con herramientas de marketing y financiación, además de promociones, bonificaciones y descuentos", dice Laderach.



A pesar de un primer trimestre difícil, Laderach aseguró que desde el Centro de Defensa Comercial observan una leve mejoría en los últimos dos meses. "La caída en las ventas se ha detenido y hemos visto una ligera recuperación. Además, no se han registrado pérdidas de empleo, lo cual es una señal alentadora".